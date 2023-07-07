【Amazonプライムデー】9日から先行セール！Amazonデバイスも激安価格でねらい目 | RBB TODAY

今年は7月9日～10日の先行セール、7月11日～12日のプライムデーの合計4日間セールが開催されます！ 一部商品は9日の先行セールからセール価格になるのでお見逃しなく。ここでは事前に発表されているセール対象商品の中から注目している商品をまとめてご紹介します。 AmazonデバイスからFire TV Stickは毎年恒例の激安価格に、Echo dot第5世代やEcho popなども衝撃特価で販売されます。他にもGalaxyタブレットやSwitchbotのロボット掃除機など、発売したばかりの最新モデルまでセール対象になっていて大盛り上がり間違いなしですね！【今回紹介した商品】・Fire TV Stickhttps://amzn.to/43iHYN4・Echo pophttps://amzn.to/44dkkTw・Echo dot 第五世代https://amzn.to/3O1Ssw1・Echo show5https://amzn.to/46zV77j・Anker 757 Portable Power Stationhttps://amzn.to/3pK57tY・Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Stationhttps://amzn.to/46wJfmJ・SwitchBot K10+https://amzn.to/3riBOPX・CIO SMARTCOBY Pro 30Whttps://amzn.to/3NJ41H5・CIO NovaPort TRIO 65Whttps://amzn.to/3NEKEij・柔らかいシリコンケーブルhttps://amzn.to/44C3ei5・Galaxy Tab S6 Litehttps://amzn.to/3pEFOK4・Galaxy Watch5https://amzn.to/3O027mM・EVERINGhttps://amzn.to/3pyV0s7・Belkin 3 in 1 MagSafe充電器https://amzn.to/3PKXIFr【ゆーにーのプロフィール】生活を少し豊かにする家電・ガジェットの紹介、DIYなどをお届けしています。チャンネル→https://www.youtube.com/channel/UCqv9csnK40cjpc2grTI25sQ