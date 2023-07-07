 【Amazonプライムデー】9日から先行セール！Amazonデバイスも激安価格でねらい目 | RBB TODAY
注目の話題
ホーム IT・デジタル ガジェット・ツール 記事

【Amazonプライムデー】9日から先行セール！Amazonデバイスも激安価格でねらい目

IT・デジタル ガジェット・ツール
【Amazonプライムデー】9日から先行セール！Amazonデバイスも激安価格でねらい目
  • 【Amazonプライムデー】9日から先行セール！Amazonデバイスも激安価格でねらい目
　今年は7月9日～10日の先行セール、7月11日～12日のプライムデーの合計4日間セールが開催されます！

　一部商品は9日の先行セールからセール価格になるのでお見逃しなく。ここでは事前に発表されているセール対象商品の中から注目している商品をまとめてご紹介します。

　AmazonデバイスからFire TV Stickは毎年恒例の激安価格に、Echo dot第5世代やEcho popなども衝撃特価で販売されます。他にもGalaxyタブレットやSwitchbotのロボット掃除機など、発売したばかりの最新モデルまでセール対象になっていて大盛り上がり間違いなしですね！



【今回紹介した商品】
・Fire TV Stick
https://amzn.to/43iHYN4
・Echo pop
https://amzn.to/44dkkTw
・Echo dot 第五世代
https://amzn.to/3O1Ssw1
・Echo show5
https://amzn.to/46zV77j
・Anker 757 Portable Power Station
https://amzn.to/3pK57tY
・Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station
https://amzn.to/46wJfmJ
・SwitchBot K10+
https://amzn.to/3riBOPX
・CIO SMARTCOBY Pro 30W
https://amzn.to/3NJ41H5
・CIO NovaPort TRIO 65W
https://amzn.to/3NEKEij
・柔らかいシリコンケーブル
https://amzn.to/44C3ei5
・Galaxy Tab S6 Lite
https://amzn.to/3pEFOK4
・Galaxy Watch5
https://amzn.to/3O027mM
・EVERING
https://amzn.to/3pyV0s7
・Belkin 3 in 1 MagSafe充電器
https://amzn.to/3PKXIFr


【ゆーにーのプロフィール】
生活を少し豊かにする家電・ガジェットの紹介、DIYなどをお届けしています。
チャンネル→https://www.youtube.com/channel/UCqv9csnK40cjpc2grTI25sQ
《RBB TODAY》
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

IT・デジタルトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top