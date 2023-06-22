人気声優写真集が最大70%OFF！「Kindle 夏の超Bigセール」が開催！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 声優専門誌『声優グランプリ』（イマジカインフォス）の編集部が手掛けた人気声優の写真集・フォトブックの電子版が、最大70%オフで手に入る『Kindle 夏の超Bigセール』が21日から期間限定で開催中だ。 セール対象作品は全58タイトル。今年発売された『井澤詩織1st写真集 mascotte』『進藤あまね1st写真集 翠～Midori～』『鬼頭明里写真集 my pace』などの新作も対象となっており、ファンは必見だ。セール期間は7月12日まで。【対象作品】＜女性声優写真集・フォトブック＞・井澤詩織 1st写真集 mascotte【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】・進藤あまね 1st写真集 翠～Midori～・岬なこ 1st写真集 なこのとなり・鬼頭明里写真集 my pace・小泉萌香 1st写真集 きみやすみ・小倉唯フォトブック ゆいたいむ～has come!!～【電子限定特典付】・山崎エリイ 1st写真集 ナイショだよ？・大橋彩香 声優デビュー10周年メモリアルブック Sunflower【電子書籍限定カバー】・諏訪ななか フォトブック すわわんだーらんど ～Happily ever after～・田所あずさ 写真集 余白・久保田未夢 写真集 UP_DATE【電子版特典付】・中島由貴 写真集 スケッチブック・石原夏織 フォトブック Terminal・『和氣あず未 1stフォトブック AZU YOU』【電子書籍】・上坂すみれ フォトブック すみぺのAtoZ・小倉唯 フォトブック Yui-can!・夏川椎菜、なんとなく、くだらなく。・伊藤美来 フォトブック みっくのえほん・サンドリオン 1st写真集「SoundOrion」・“アトリエReina" オフィシャルフォトブック DRAWING・茅原実里 写真集 minoreal【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】・諏訪ななか 1stフォトブック Suwa once upon a time・豊田萌絵 フォトブック もえしぐらし・豊田萌絵 1st写真集 moRe【電子版特典付】・豊田萌絵 写真集 moEmotion・伊藤美来 1st写真集 むじゃき。【電子版特典付】・<伊藤美来 フォトブック もう一つのpalette~みく色さがし~【声グラe-books】・伊藤美来 フォトブック palette~みく色さがし~【電子版特典付】・雨宮天の有頂天・纏・雨宮天 ファ－スト写真集 ソライロ～青と旅する～・雨宮天 写真集 High Tension!・麻倉もも 写真集 ただいま、おかえり・夏川椎菜 1stフォトブック ナンスの挑戦本!!ってなんナンスか!?・夏川椎菜 1st写真集 ぬけがら・TrySail Live Photobook on a journey・小倉唯 パーソナルブック yui-itsu【完全版】・諏訪ななか 1st写真集 7ct -Nanacarat-【電子版特典付】・上坂すみれ 1stフォトブック すみぺの傾向と対策【電子版特典付】・上坂すみれ フォトブック すみぺのちょっとだけ混沌【電子版特典付】・上坂すみれ フォトブック すみぺのフラッシュバック マイライフ【電子版特典付】・田所あずさ 1stフォトブック AZ i am【電子版特典付】・悠木碧フォトブック プラネタルミナスsupernova【電子版特典付】・悠木碧 写真集 あやかし【電子版特典付】・竹達彩奈 フォトブック stone~いしからはじまるものがたり~【電子版特典付】・寿美菜子フォトブック ai!みなこめし＜男性声優写真集・フォトブック＞・竹内栄治 1st写真集 all ages・梅原裕一郎 フォトブック 梅ごよみ ～観梅～・駒田航のKomastagram 2nd PHOTO FRAME・西山宏太朗 フォトブック たろりにすと・小野大輔 もす。2・駒田航のKomastagra m 1st PHOTO FRAME・高塚智人 1stフォトブック たかぴ!!!!!・小野大輔 もす。・前野智昭 フォトブック まえののえま－声叶－【電子版特典付】・前野智昭 1stフォトブック one A.M・西山宏太朗 フォトエッセイ たろりずむ・梅原裕一郎 1stフォトブック めっちゃいい塩梅。＜その他＞・植田圭輔 フォトブック Showcase K ～premiere～