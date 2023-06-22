人気声優写真集が最大70%OFF！「Kindle 夏の超Bigセール」が開催！ | RBB TODAY

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人気声優写真集が最大70%OFF！「Kindle 夏の超Bigセール」が開催！

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『Kindle 夏の超Bigセール』
  • 『Kindle 夏の超Bigセール』
  • 小倉唯フォトブック ゆいたいむ～has♡come!!～
  • 井澤詩織1st写真集 mascotte【電子書籍限定カバー･電子限定特典付】
  • 進藤あまね1st写真集 翠～Midori～
  • 岬なこ1st写真集　なこのとなり
  • 鬼頭明里写真集 my pace
  • 小泉萌香1st写真集 きみやすみ

　声優専門誌『声優グランプリ』（イマジカインフォス）の編集部が手掛けた人気声優の写真集・フォトブックの電子版が、最大70%オフで手に入る『Kindle 夏の超Bigセール』が21日から期間限定で開催中だ。

　セール対象作品は全58タイトル。今年発売された『井澤詩織1st写真集 mascotte』『進藤あまね1st写真集 翠～Midori～』『鬼頭明里写真集 my pace』などの新作も対象となっており、ファンは必見だ。セール期間は7月12日まで。

【対象作品】
＜女性声優写真集・フォトブック＞
井澤詩織 1st写真集 mascotte【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】
進藤あまね 1st写真集 翠～Midori～
岬なこ 1st写真集 なこのとなり
鬼頭明里写真集 my pace
小泉萌香 1st写真集 きみやすみ
小倉唯フォトブック ゆいたいむ～has come!!～【電子限定特典付】
山崎エリイ 1st写真集　ナイショだよ？
大橋彩香 声優デビュー10周年メモリアルブック Sunflower【電子書籍限定カバー】
諏訪ななか フォトブック すわわんだーらんど ～Happily ever after～
田所あずさ 写真集 余白
久保田未夢 写真集 UP_DATE【電子版特典付】
中島由貴 写真集 スケッチブック
石原夏織 フォトブック Terminal
『和氣あず未 1stフォトブック AZU YOU』【電子書籍】
上坂すみれ フォトブック すみぺのAtoZ
小倉唯 フォトブック Yui-can!
夏川椎菜、なんとなく、くだらなく。
伊藤美来 フォトブック みっくのえほん
サンドリオン 1st写真集「SoundOrion」
“アトリエReina" オフィシャルフォトブック DRAWING
茅原実里 写真集 minoreal【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】
諏訪ななか 1stフォトブック Suwa once upon a time
豊田萌絵 フォトブック もえしぐらし
豊田萌絵 1st写真集 moRe【電子版特典付】
豊田萌絵 写真集 moEmotion
伊藤美来 1st写真集 むじゃき。【電子版特典付】
・<伊藤美来 フォトブック もう一つのpalette~みく色さがし~【声グラe-books】
伊藤美来 フォトブック palette~みく色さがし~【電子版特典付】
・雨宮天の有頂天・纏
雨宮天 ファ－スト写真集 ソライロ～青と旅する～
雨宮天 写真集 High Tension!
・麻倉もも 写真集 ただいま、おかえり
・夏川椎菜 1stフォトブック ナンスの挑戦本!!ってなんナンスか!?
夏川椎菜 1st写真集 ぬけがら
・TrySail Live Photobook on a journey
小倉唯 パーソナルブック yui-itsu【完全版】
・諏訪ななか 1st写真集 7ct -Nanacarat-【電子版特典付】
上坂すみれ 1stフォトブック すみぺの傾向と対策【電子版特典付】
・上坂すみれ フォトブック すみぺのちょっとだけ混沌【電子版特典付】
上坂すみれ フォトブック すみぺのフラッシュバック　マイライフ【電子版特典付】
・田所あずさ 1stフォトブック AZ i am【電子版特典付】
悠木碧フォトブック　プラネタルミナスsupernova【電子版特典付】
悠木碧 写真集　あやかし【電子版特典付】
竹達彩奈 フォトブック stone~いしからはじまるものがたり~【電子版特典付】
・寿美菜子フォトブック ai!みなこめし

＜男性声優写真集・フォトブック＞
竹内栄治 1st写真集 all ages
梅原裕一郎 フォトブック　梅ごよみ　～観梅～
駒田航のKomastagram 2nd PHOTO FRAME
西山宏太朗 フォトブック たろりにすと
小野大輔　もす。2
駒田航のKomastagra　m 1st PHOTO FRAME
高塚智人 1stフォトブック たかぴ!!!!!
・小野大輔　もす。
・前野智昭 フォトブック まえののえま－声叶－【電子版特典付】
・前野智昭 1stフォトブック one A.M
・西山宏太朗 フォトエッセイ たろりずむ
・梅原裕一郎 1stフォトブック めっちゃいい塩梅。

＜その他＞
植田圭輔 フォトブック Showcase K ～premiere～
《松尾》
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