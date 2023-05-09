足立梨花、ニットワンピのエチエチ写真公開！美尻にも注目 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 女優の足立梨花が9日、Instagram（インスタグラム）を更新。グラビアオフショットをアップした。 先々週発売の『週刊プレイボーイ』（集英社）で表紙＆巻頭グラビアを飾っていた足立。今回、そのオフショットとして5枚のカットが公開となった。ニットワンピース姿のカットでは美脚が大胆に露出。また、美尻をセクシーに魅せる後ろ姿のショットも披露した。 オフショットにファンからは「色気エグっ!!」「ものすごくキレイ」「キレイなお尻」「めちゃくちゃ可愛い」「神尻ヤバ過ぎ」「めっちゃセクシー」などコメントが多数書き込まれている。・足立梨花公式Instagramhttps://www.instagram.com/p/CsA6ZDHrgCo/足立梨花スペシャルアザーカット集「La vie en rose」 週プレ PHOTO BOOK￥550(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場足立梨花 愛しのヒップライン ＦＲＩＤＡＹスペシャルグラフ￥1,320(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場足立梨花『週プレ プラス！』アザーカット集「ハレルヤ！～prologue～」 週プレ PHOTO BOOK￥550(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場