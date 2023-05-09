足立梨花、ニットワンピのエチエチ写真公開！美尻にも注目 | RBB TODAY

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足立梨花、ニットワンピのエチエチ写真公開！美尻にも注目

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足立梨花【写真：竹内みちまろ】
  • 足立梨花【写真：竹内みちまろ】

　女優の足立梨花が9日、Instagram（インスタグラム）を更新。グラビアオフショットをアップした。

　先々週発売の『週刊プレイボーイ』（集英社）で表紙＆巻頭グラビアを飾っていた足立。今回、そのオフショットとして5枚のカットが公開となった。ニットワンピース姿のカットでは美脚が大胆に露出。また、美尻をセクシーに魅せる後ろ姿のショットも披露した。

　オフショットにファンからは「色気エグっ!!」「ものすごくキレイ」「キレイなお尻」「めちゃくちゃ可愛い」「神尻ヤバ過ぎ」「めっちゃセクシー」などコメントが多数書き込まれている。

・足立梨花公式Instagram
https://www.instagram.com/p/CsA6ZDHrgCo/


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《松尾》
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