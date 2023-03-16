小嶋陽菜プロデュースのランジェリーブランド、伊勢丹新宿で初のポップアップストア開催決定！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to（ロジア バイ ハーリップトゥ）」が初のポップアップショップを伊勢丹新宿店で開催することが決定した。 開催期間は4月5日～11日。店頭ではブランドの定番である「Everyday Essential Series」のランジェリーを始め、「Exclusive Collection」のRibbon Leavers Lace Bra SetやSecond Skin Rosier Silk Pajama Setなどを展示。また、今回のポップアップショップ会場限定で「Everyday Essential Bra」と「Everyday Essential Shorts」とランジェリーポーチがセットになった「ROSIER Pouch Set」や、オリジナルショッパー「ROSIER Shopping Bag」が登場。さらに、会場内で商品を一定金額以上購入することでノベルティ「ROSIER Tote Bag」「ROSIER BOOK 01」がプレゼントされる。 他にも、ショーツ以外のアイテムを実際に試すことや、希望者にはバストサイズの採寸も実施。また、同スペースでは小嶋がプロデュースするビューティーブランド「Her lip to BEAUTY」のアイテムも一部販売される。