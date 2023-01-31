【回線速度】自分のスマホの通信速度はどれくらい？自宅のWi-Fi速度は？ | RBB TODAY

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【回線速度】自分のスマホの通信速度はどれくらい？自宅のWi-Fi速度は？

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(Photo by Mario Tama/Getty Images)
  • (Photo by Mario Tama/Getty Images)

　編集部ではインターネット回線の速度計測サービス「RBB SPEED TEST」の2022年12月の集計結果を発表している。

　スマホアプリ「RBB SPEED TEST」（Android／iOS）ユーザーの測定結果を集計したもので、総計測集は188,449（12月のみ）。それによると5Gの最速値はKDDIの1097.57Mbps。平均速度ではNTTドコモの167.53Mbpsが1位となった。

　また、スマホを自宅のWi-Fiに接続した時の速度は、固定回線にBBIQ ホームタイプ（10Gbpsコース）を契約している人の平均速度が宣告で最も速く391.98Mbpsとなった。

【OS別5G平均速度】
KDDI　Android　159.44Mbps　617計測
KDDI　iOS116.71Mbps　2,387計測
NTTドコモ　Android　206.63Mbps　198計測
NTTドコモ　iOS　162.42Mbps　1,514計測
ソフトバンクモバイル　Android　152.17Mbps　23計測
ソフトバンクモバイル　iOS　155.09Mbps　1,782計測
楽天モバイル　Android　95.17Mbps　105計測
楽天モバイル　iOS　62.61Mbps　176計測

【キャリア別の5G通信の下り平均速度】
KDDI　125.49Mbps　3,004計測
NTTドコモ　167.53Mbps　1,712計測
ソフトバンクモバイル　155.05Mbps　1,805計測
楽天モバイル　74,78Mbps　281計測

【各キャリアの最速値】
KDDI　1097.57Mbps
NTTドコモ　823.55Mbps
ソフトバンクモバイル　989.29Mbps
楽天モバイル　517.43Mbps

【自宅Wi-Fiの下り平均速度（固定回線事業者別）ベスト10】
1位　BBIQ（ホームタイプ 10Gbpsコース）　391.98Mbps　26計測
2位　コミュファ光（ホーム 10G）　353.01Mbps　133計測
3位　NURO光 for マンション M2T（下り2Gbps・契約期間3年）　350.76Mbps　52計測
4位　KDDI auひかり（ホーム10ギガ）　338.61Mbps　223計測
5位　eo光（ホームタイプ 5Gコース）　337.27Mbps　370計測
6位　eo光（ホームタイプ 10Gコース）　323.02Mbps　213計測
7位　eo光（メゾンタイプ 5Gコース）　305.18Mbps　14計測
8位　KDDI auひかり（ホーム5ギガ）　304.76Mbps　424計測
9位　NURO光 20Gs（20Gbps）　294.49Mbps　24計測
10位　NURO光 G2D（下り2Gbps・契約期間2年）　285.71Mbps　132計測
《KT》
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