【回線速度】自分のスマホの通信速度はどれくらい？自宅のWi-Fi速度は？ | RBB TODAY

【回線速度】自分のスマホの通信速度はどれくらい？自宅のWi-Fi速度は？
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編集部ではインターネット回線の速度計測サービス「RBB SPEED TEST」の2022年12月の集計結果を発表している。
スマホアプリ「RBB SPEED TEST」（Android／iOS）ユーザーの測定結果を集計したもので、総計測集は188,449（12月のみ）。それによると5Gの最速値はKDDIの1097.57Mbps。平均速度ではNTTドコモの167.53Mbpsが1位となった。
また、スマホを自宅のWi-Fiに接続した時の速度は、固定回線にBBIQ ホームタイプ（10Gbpsコース）を契約している人の平均速度が宣告で最も速く391.98Mbpsとなった。
【OS別5G平均速度】
KDDI Android 159.44Mbps 617計測
KDDI iOS116.71Mbps 2,387計測
NTTドコモ Android 206.63Mbps 198計測
NTTドコモ iOS 162.42Mbps 1,514計測
ソフトバンクモバイル Android 152.17Mbps 23計測
ソフトバンクモバイル iOS 155.09Mbps 1,782計測
楽天モバイル Android 95.17Mbps 105計測
楽天モバイル iOS 62.61Mbps 176計測
【キャリア別の5G通信の下り平均速度】
KDDI 125.49Mbps 3,004計測
NTTドコモ 167.53Mbps 1,712計測
ソフトバンクモバイル 155.05Mbps 1,805計測
楽天モバイル 74,78Mbps 281計測
【各キャリアの最速値】
KDDI 1097.57Mbps
NTTドコモ 823.55Mbps
ソフトバンクモバイル 989.29Mbps
楽天モバイル 517.43Mbps
【自宅Wi-Fiの下り平均速度（固定回線事業者別）ベスト10】
1位 BBIQ（ホームタイプ 10Gbpsコース） 391.98Mbps 26計測
2位 コミュファ光（ホーム 10G） 353.01Mbps 133計測
3位 NURO光 for マンション M2T（下り2Gbps・契約期間3年） 350.76Mbps 52計測
4位 KDDI auひかり（ホーム10ギガ） 338.61Mbps 223計測
5位 eo光（ホームタイプ 5Gコース） 337.27Mbps 370計測
6位 eo光（ホームタイプ 10Gコース） 323.02Mbps 213計測
7位 eo光（メゾンタイプ 5Gコース） 305.18Mbps 14計測
8位 KDDI auひかり（ホーム5ギガ） 304.76Mbps 424計測
9位 NURO光 20Gs（20Gbps） 294.49Mbps 24計測
10位 NURO光 G2D（下り2Gbps・契約期間2年） 285.71Mbps 132計測
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