人気選曲家・栗本斉によるコンピアルバム『シティポップ・ストーリー』3月22日発売 | RBB TODAY

人気選曲家・栗本斉によるコンピアルバム『シティポップ・ストーリー』3月22日発売
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ベストセラー『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる！』（星海社）の著者・栗本斉が企画・選曲・解説するコンピレーションアルバム『シティポップ・ストーリー』が3月22日にリリースされる。
同アルバムは、70年代半ばから80年代にかけてのシティポップ黄金期のオリジナル楽曲に特化して選曲。定番中の定番と言える楽曲のほか、DJによって再評価された楽曲、海外での人気曲まで幅広く網羅して収録されている。収録楽曲は下記の通り。
なお、アルバムはCD2枚組。主にアップテンポがメインの「Urban Side」とメロウナンバーがメインの「Ocean Side」に分かれている。また、CDアートワークは、数々の名盤のレコードジャケットや雑誌のカバーデザインなどを手掛けた鈴木英人氏が担当している。
【DISC1-Urban Side】
1. LIGHT'N UP／吉田美奈子
from album『LIGHT'N UP』（1982）
2. FANTASY／中原めいこ
from album『２時までのシンデレラ-FRIDAY MAGIC-』（1982）
3. 土曜の夜はパラダイス／EPO
from album『VITAMIN E・P・O』（1983）
4. サブタレニアン二人ぼっち／佐藤奈々子
from album『Funny Walkin’』（1977）
5. クリスタル・シティー／大橋純子＆美乃家セントラル・ステイション
from album『CRYSTAL CITY』（1977）
6. 中央フリーウェイ／ハイ・ファイ・セット
from album『LOVE COLLECTION』（1977）
7. 真夜中のドア～Stay With Me／松原みき
from album『POCKET PARK』（1980）
8. RIVER'S ISLAND／杉山清貴＆オメガトライブ
from album『RIVER'S ISLAND』（1984）
9. Just a Joke／国分友里恵
from album『Relief 72 Hours』（1983）
10. バイブレイション／笠井紀美子
from album『TOKYO SPECIAL』（1977）
11. レオニズの彼方に／滝沢洋一
from album『レオニズの彼方に』（1978）
12. 街のドルフィン／濱田金吾
from album『midnight cruisin'』（1982）
13. Dream In The Street／池田典代
from album『DREAM IN THE STREET』（1980）
14. City Lights by the Moonlight／惣領智子
from album『City Lights by the Moonlight』（1977）
15. 小さな宇宙／上田正樹
from album『PUSH & PULL』（1978）
16. HOLD ME TIGHT／ラジ
from album『HEART to HEART』（1977）
17. BABY BLUE／伊藤銀次
from album『BABY BLUE』（1982）
18. スクールベルを鳴らせ！／杉 真理
from album『STARGAZER』（1983）
【DISC 2-Ocean Side】
1. 夏に恋する女たち／大貫妙子
from album『SIGNIFIE』（1983）
2. プールサイド／南 佳孝
from album『SOUTH OF THE BORDER』（1978）
3. 雨のウェンズデイ／大滝詠一
from album『A LONG VACATION』（1981）
4. Summer Blue／ブレッド＆バター
from album『Late Late Summer』（1979）
5. Last Summer Whisper／杏里
from album『Heaven Beach』（1983）
6. YOU'RE MY BABY／佐藤 博
from album『awakening』（1982）
7. Gardenia／加藤和彦
from album『Gardenia』（1978）
8. LADY PINK PANTHER／鈴木 茂
from album『LAGOON』（1976）
9. Sea Side Story／伊勢正三
from album『スモークドガラス越しの景色』（1981）
10. セイシェルの夕陽／松田聖子
from album『ユートピア』（1983）
11. Still I'm In Love With You／角松敏生
from album『SEA BREEZE 2016』（2016）
12. 夏のクラクション／稲垣潤一
from album『J.I.』（1983）
13. Lusia／黒住憲五
from album『Again』（1982）
14. 入江にて／郷ひろみ
from album『SUPER DRIVE』（1979）
15. Icebox ＆ Movie／二名敦子
from album『WINDY ISLAND』（1985）
16. Midnight Pretenders／亜蘭知子
from album『浮遊空間』（1983）
17. 裸足のままで／須藤 薫
from album『DROPS』（1983）
18. グッドバイ・サマーブリーズ／竹内まりや
from album『BEGINNING』（1978）
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