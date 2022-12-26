BE:FIRST、櫻坂46、日向坂46の「MTV」独占ライブ映像がYouTubeで一挙公開！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 本日26日から27日にかけて「MTV」公式YouTubeチャンネルでは、7アーティストの独占パフォーマンス動画が期間限定で配信される。 公開される映像は、MTV JAPANオリジナルイベント『MTV LIVE MATCH』や、毎年数々の名シーンを生みだす音楽授賞式のスペシャルライブイベント『MTV VMAJ -THE LIVE-』、アコースティックな雰囲気を特徴とし、普段聞けないアレンジが魅力の『MTV Unplugged』などから厳選される。 公開スケジュールなどは以下の通りだ。■12月26日公開楽曲BE:FIRST・12時公開：Shining One（『MTV LIVE MATCH 2022.05.29』から）https://youtu.be/AvU276wdzKQ・13時公開：Bye-Good-Bye（『MTV LIVE MATCH 2022.05.29』から）https://youtu.be/GgfU5IEEKSMBiSH・14時公開：オーケストラ（『MTV Unplugged: BiSH』から）https://youtu.be/XUg2sivigOE・15時公開：遂に死（『MTV Unplugged: BiSH』から）https://youtu.be/EwHhwQGXSHoDa-iCE・16時公開：CITRUS（『MTV LIVE MATCH 2022.05.29』から）https://youtu.be/6mT8IfWtQPM・17時公開：Promise（『MTV LIVE MATCH 2022.05.29』から）https://youtu.be/3wTU1iwFHaQ緑黄色社会・18時公開：想い人（『MTV LIVE MATCH 2021.10.05』から）https://youtu.be/inSQHjwlxg4■12月27日公開楽曲齊藤京子（日向坂46）・12時公開：居心地悪く、大人になった（『MTV LIVE SESSIONS: Kyoko Saito from Hinatazaka46』から）https://youtu.be/uSinYkwNl2M櫻坂46・13時公開：Nobody's Fault（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）https://youtu.be/s7xfdZOJ0Mc・14時公開：恋が絶滅する日（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）https://youtu.be/zVAFJQdvmoQ・15時公開：条件反射で泣けて来る（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）https://youtu.be/NIxty2Mu0p8・16時公開：BAN（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）https://youtu.be/3e1pz0I9SKY・17時公開：流れ弾（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）https://youtu.be/pmLkexs9_sk・18時公開：摩擦係数（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）https://youtu.be/5dLY__rM-6U花ちゃんズ（日向坂46）・19時公開：沈黙した恋人よ（『MTV ACOUSTIC FLOWERS -Until Full Bloom “Bell & Like”-』から）https://youtu.be/zvaQu-yiuyA・20時公開：JOYFUL LOVE（『MTV ACOUSTIC FLOWERS -Until Full Bloom “Bell & Like”-』から）https://youtu.be/l6WQpilPB9Y