BE:FIRST、櫻坂46、日向坂46の「MTV」独占ライブ映像がYouTubeで一挙公開！ | RBB TODAY

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BE:FIRST、櫻坂46、日向坂46の「MTV」独占ライブ映像がYouTubeで一挙公開！

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Photo by 上山陽介
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　本日26日から27日にかけて「MTV」公式YouTubeチャンネルでは、7アーティストの独占パフォーマンス動画が期間限定で配信される。

　公開される映像は、MTV JAPANオリジナルイベント『MTV LIVE MATCH』や、毎年数々の名シーンを生みだす音楽授賞式のスペシャルライブイベント『MTV VMAJ -THE LIVE-』、アコースティックな雰囲気を特徴とし、普段聞けないアレンジが魅力の『MTV Unplugged』などから厳選される。

　公開スケジュールなどは以下の通りだ。

■12月26日公開楽曲
BE:FIRST
・12時公開：Shining One（『MTV LIVE MATCH 2022.05.29』から）
https://youtu.be/AvU276wdzKQ

・13時公開：Bye-Good-Bye（『MTV LIVE MATCH 2022.05.29』から）
https://youtu.be/GgfU5IEEKSM

BiSH
・14時公開：オーケストラ（『MTV Unplugged: BiSH』から）
https://youtu.be/XUg2sivigOE

・15時公開：遂に死（『MTV Unplugged: BiSH』から）
https://youtu.be/EwHhwQGXSHo

Da-iCE
・16時公開：CITRUS（『MTV LIVE MATCH 2022.05.29』から）
https://youtu.be/6mT8IfWtQPM

・17時公開：Promise（『MTV LIVE MATCH 2022.05.29』から）
https://youtu.be/3wTU1iwFHaQ

緑黄色社会
・18時公開：想い人（『MTV LIVE MATCH 2021.10.05』から）
https://youtu.be/inSQHjwlxg4

■12月27日公開楽曲
齊藤京子（日向坂46）
・12時公開：居心地悪く、大人になった（『MTV LIVE SESSIONS: Kyoko Saito from Hinatazaka46』から）
https://youtu.be/uSinYkwNl2M

櫻坂46
・13時公開：Nobody's Fault（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）
https://youtu.be/s7xfdZOJ0Mc

・14時公開：恋が絶滅する日（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）
https://youtu.be/zVAFJQdvmoQ

・15時公開：条件反射で泣けて来る（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）
https://youtu.be/NIxty2Mu0p8

・16時公開：BAN（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）
https://youtu.be/3e1pz0I9SKY

・17時公開：流れ弾（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）
https://youtu.be/pmLkexs9_sk

・18時公開：摩擦係数（『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』から）
https://youtu.be/5dLY__rM-6U

花ちゃんズ（日向坂46）
・19時公開：沈黙した恋人よ（『MTV ACOUSTIC FLOWERS -Until Full Bloom “Bell & Like”-』から）
https://youtu.be/zvaQu-yiuyA

・20時公開：JOYFUL LOVE（『MTV ACOUSTIC FLOWERS -Until Full Bloom “Bell & Like”-』から）
https://youtu.be/l6WQpilPB9Y
《松尾》
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