「第80回ゴールデン・グローブ賞」ノミネート発表！映画『イニシェリン島の精霊』が最多7部門8ノミネート | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 「第80回ゴールデン・グローブ賞」のノミネーションが現地時間12日に発表された。 日本では2023年1月27日公開予定の『イニシェリン島の精霊』が映画部門で最多7部門8ノミネートを獲得した。部門別のノミネーション結果は次の通り。授賞式は現地時間1月10日に実施予定。◆ドラマ部門・作品賞『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』『エルヴィス』『フェイブルマンズ』『TÁR』『トップガン マーヴェリック』・主演女優賞ケイト・ブランシェット『TÁR』オリヴィア・コールマン『エンパイア・オブ・ライト』ヴィオラ・デイヴィス『The Woman King』アナ・デ・アルマス『ブロンド』ミシェル・ウィリアムズ『フェイブルマンズ』・主演男優賞オースティン・バトラー 『エルヴィス』ブレンダン・フレイザー 『The Whale』ヒュー・ジャックマン 『The Son』ビル・ナイ 『生きる LIVING』ジェレミー・ポープ 『The Inspection』◆コメディ・ミュージカル部門・作品賞『バビロン』『イニシェリン島の精霊』『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』『Triangle of Sadness』・主演女優賞レスリー・マンヴィル 『ミセス・ハリス、パリへ行く』マーゴット・ロビー 『バビロン』アニャ・テイラー＝ジョイ 『ザ・メニュー』エマ・トンプソン 『Good Luck to You, Leo Grande』ミシェル・ヨー 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』・主演男優賞ディエゴ・カルバ 『バビロン』ダニエル・クレイグ 『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』アダム・ドライバー 『ホワイト・ノイズ』コリン・ファレル 『イニシェリン島の精霊』レイフ・ファインズ 『ザ・メニュー』・アニメーション作品賞『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』『犬王』『Marcel the Shell With Shoes On』『長ぐつをはいたネコと9つの命』『私ときどきレッサーパンダ』◆最優秀映画賞（非英語）『西部戦線異状なし』（ドイツ）『アルゼンチン1985 ～歴史を変えた裁判～』（アルゼンチン）『Close』（ベルギー・フランス・オランダ）『別れる決心』（韓国）『RRR』（インド）◆助演女優賞アンジェラ・バセット 『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』ケリー・コンドン 『イニシェリン島の精霊』ジェイミリー・リー・カーティス 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』ドリー・デ・レオン 『Triangle of Sadness』キャリー・マリガン 『SHE SAID／シー・セッド その名を暴け』◆助演男優賞ブレンダン・グリーソン 『イニシェリン島の精霊』バリー・コーガン 『イニシェリン島の精霊』ブラッド・ピット 『バビロン』キー・ホイ・クァン 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』エディ・レッドメイン 『グッド・ナース』◆監督賞ジェームズ・キャメロン 『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』バズ・ラーマン 『エルヴィス』マーティン・マクドナー 『イニシェリン島の精霊』スティーブン・スピルバーグ 『フェイブルマンズ』◆脚本賞トッド・フィールド 『TÁR』ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』マーティン・マクドナー 『イニシェリン島の精霊』サラ・ポーリー 『Women Talking』スティーヴン・スピルバーグ、トニー・クシュナー 『フェイブルマンズ』