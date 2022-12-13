 「第80回ゴールデン・グローブ賞」ノミネート発表！映画『イニシェリン島の精霊』が最多7部門8ノミネート | RBB TODAY
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

「第80回ゴールデン・グローブ賞」ノミネート発表！映画『イニシェリン島の精霊』が最多7部門8ノミネート

エンタメ 映画・ドラマ
イニシェリン島の精霊（ｃ）2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.
  • イニシェリン島の精霊（ｃ）2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.
  • イニシェリン島の精霊（ｃ）2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

　「第80回ゴールデン・グローブ賞」のノミネーションが現地時間12日に発表された。

　日本では2023年1月27日公開予定の『イニシェリン島の精霊』が映画部門で最多7部門8ノミネートを獲得した。部門別のノミネーション結果は次の通り。授賞式は現地時間1月10日に実施予定。

◆ドラマ部門
・作品賞
『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
『エルヴィス』
『フェイブルマンズ』
『TÁR』
『トップガン マーヴェリック』

・主演女優賞
ケイト・ブランシェット『TÁR』
オリヴィア・コールマン『エンパイア・オブ・ライト』
ヴィオラ・デイヴィス『The Woman King』
アナ・デ・アルマス『ブロンド』
ミシェル・ウィリアムズ『フェイブルマンズ』

・主演男優賞
オースティン・バトラー　『エルヴィス』
ブレンダン・フレイザー　『The Whale』
ヒュー・ジャックマン　『The Son』
ビル・ナイ　『生きる LIVING』
ジェレミー・ポープ　『The Inspection』

◆コメディ・ミュージカル部門
・作品賞
『バビロン』
『イニシェリン島の精霊』
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
『Triangle of Sadness』

・主演女優賞
レスリー・マンヴィル　『ミセス・ハリス、パリへ行く』
マーゴット・ロビー　『バビロン』
アニャ・テイラー＝ジョイ　『ザ・メニュー』
エマ・トンプソン　『Good Luck to You, Leo Grande』
ミシェル・ヨー　『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

・主演男優賞
ディエゴ・カルバ　『バビロン』
ダニエル・クレイグ　『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』
アダム・ドライバー　『ホワイト・ノイズ』
コリン・ファレル　『イニシェリン島の精霊』
レイフ・ファインズ　『ザ・メニュー』

・アニメーション作品賞
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
『犬王』
『Marcel the Shell With Shoes On』
『長ぐつをはいたネコと9つの命』
『私ときどきレッサーパンダ』

◆最優秀映画賞（非英語）
『西部戦線異状なし』（ドイツ）
『アルゼンチン1985 ～歴史を変えた裁判～』（アルゼンチン）
『Close』（ベルギー・フランス・オランダ）
『別れる決心』（韓国）
『RRR』（インド）

◆助演女優賞
アンジェラ・バセット　『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
ケリー・コンドン　『イニシェリン島の精霊』
ジェイミリー・リー・カーティス　『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
ドリー・デ・レオン　『Triangle of Sadness』
キャリー・マリガン　『SHE SAID／シー・セッド その名を暴け』

◆助演男優賞
ブレンダン・グリーソン　『イニシェリン島の精霊』
バリー・コーガン　『イニシェリン島の精霊』
ブラッド・ピット　『バビロン』
キー・ホイ・クァン　『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
エディ・レッドメイン　『グッド・ナース』

◆監督賞
ジェームズ・キャメロン　『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート　『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
バズ・ラーマン　『エルヴィス』
マーティン・マクドナー　『イニシェリン島の精霊』
スティーブン・スピルバーグ　『フェイブルマンズ』

◆脚本賞
トッド・フィールド　『TÁR』
ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート　『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
マーティン・マクドナー　『イニシェリン島の精霊』
サラ・ポーリー　『Women Talking』
スティーヴン・スピルバーグ、トニー・クシュナー　『フェイブルマンズ』
《KT》
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top