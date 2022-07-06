 【Amazon Prime Day】12日・13日開催「Amazonプライムデー 2022」の注目製品はコレだ！！ | RBB TODAY
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【Amazon Prime Day】12日・13日開催「Amazonプライムデー 2022」の注目製品はコレだ！！

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【Amazon Prime Day】12日・13日開催「Amazonプライムデー 2022」の注目製品はコレだ！！
  • 【Amazon Prime Day】12日・13日開催「Amazonプライムデー 2022」の注目製品はコレだ！！
　7月12日・13日の2日間、年に一度のビッグセール「Amazonプライムデーが」が開催されます。

　今回は、すでに発表されているセール対象商品の中から、ガジェット・家電ジャンルに絞って特に注目したい商品をピックアップしました。60％OFFの超目玉商品もありますのでお見逃しなく！



▼この動画で紹介した商品


・Fire TV Stick
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・Fire TV Stick 4K MAX
https://amzn.to/3ykJm4e

・FUNAI 55型液晶テレビ
https://amzn.to/3IedQtn

・Echo dot
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・Echo Buds
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・Ring Stick Up Cam Battery
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・LG 55型有機ELテレビ
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・Anger Soundcore Liberty 3 Pro
https://amzn.to/3OEbEOd

・Apple AirPods Pro
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・SONY WH-H910N
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・Aladdin Vase
https://amzn.to/3NJSEg1

・AKRacing ゲーミングチェア
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【ゆーにーのプロフィール】
生活を少し豊かにする家電・ガジェットの紹介、DIYなどをお届けしています。
チャンネル→https://www.youtube.com/channel/UCqv9csnK40cjpc2grTI25sQ
《RBB TODAY》
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