天野きき、ビキニでお菓子作り！キュートなオフショが公開に | RBB TODAY

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天野きき、ビキニでお菓子作り！キュートなオフショが公開に

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写真はプラチナムプロダクション公式ブログから（※写真は事務所より掲載許諾をもらってます）
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　『ミスマガジン2021』でミス週刊少年マガジンを受賞した天野ききのグラビアオフショットが、所属事務所の公式ブログで公開された。

　現在、『ヤンマガWeb』には天野の最新グラビア「ミスマガのアソビバ！　お菓子作り＠ホーム！」が掲載中。“お菓子作り×水着”という異色なテーマのグラビアで、オフショットでもビキニ姿でミトンを手にはめた姿や、手作りと見られるクッキーを見せながらあどけないキュートな表情を見せる様子などが確認できる。

　写真を見たファンからは「可愛い」「セクシーです」「ラブリーなきーちゃんがたくさん」など絶賛のコメントが書き込まれている。

・プラチナムプロダクション公式ブログ
https://lineblog.me/platinum_gravure/archives/3073215.html

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《松尾》
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