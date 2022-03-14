日向坂46、新メンバー募集CM！「加藤史帆編」「齊藤京子編」「小坂菜緒編」が完成 | RBB TODAY

日向坂46が新メンバー募集のオーディション開催をアナウンスしている。テーマは「迷おう。それが始まりだから。」。 今回、メンバーが出演するオーディションの新CMが完成。加藤史帆、小坂菜緒、齊藤京子が、オーディション当時の映像とともにそのときの迷いや加入後の心境など自分の言葉で語るCMとなっている。●日向坂46 新メンバーオーディション 加藤史帆編●日向坂46 新メンバーオーディション 齋藤京子編●日向坂46 新メンバーオーディション 小坂菜緒編■「日向坂46 新メンバーオーディション」開催概要・応募期間 2022年3月7日（月）正午～ 2022年4月4日（月）17時まで・応募方法 WEB応募 ・特設サイト https://www.hinatazaka46.com/audition/・審査の流れ1次審査：2022年4月4日(月)17時00分までエントリー可能2次審査（オンライン）：2022年4月16日（土）、17日（日）／4月23日（土）、24日（日）3次審査（面談審査（１））：5月5日(木・祝)大阪 ／ 5月7日(土）、8日（日）東京 4次審査（面談審査（２））：2022年5月28日（土）※東京都内某所にて。研修生（メンバー候補生）最終審査：2022年5月29日（日）※東京都内某所にて。新メンバー合格発表：8月予定