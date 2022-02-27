【Amazonタイムセール】絶対欲しいお得なタイムセール商品！勝手にランキング紹介してみた | RBB TODAY

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【Amazonタイムセール】絶対欲しいお得なタイムセール商品！勝手にランキング紹介してみた

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【Amazonタイムセール】絶対欲しいお得なタイムセール商品！勝手にランキング紹介してみた
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みなさんこんにちは！はる缶です！今回はAmazonにて2月26日～28日までの３日間開催されている『タイムセール』の中で、はる缶が選ぶほしいアイテム、注目ランキングTOP10をご紹介したいと思います！パソコン周辺機器や家電を中心に、今回のタイムセールで安くなっているなら買ってみようかな！と思える商品を選んでみたので、ぜひぜひお買い物の参考にしてみてください！

■動画で紹介した製品　※順位は、「はる缶的な欲しいものランキング」で売れ筋ランキングではありません

・【10位】【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 2TB
8,480円→特選タイムセール:7,366円



【9位】「シャープ 除湿機 兼 加湿空気清浄機 除湿 5L」
36,800円　→特選タイムセール：29,999円



【8位】・「RENPHO ハンディガン PRO」
15,999円 →特選タイムセール:11,999円



【7位】・【Amazon.co.jp限定】HUAWEI MateView GT デュアルスピーカーサウンドバー 34インチ ウルトラワイド曲面ゲーミングモニター
65,801円　→　特選タイムセール　57,800円



【6位】・「MAXHUB Sound bar 会議室 ウェブカメラ」
127,500円　→特選タイムセール:95,000円



【5位】・水拭き両用ロボット掃除機「Anker Eufy RoboVac X8 Hybrid」
59,800円 →特選タイムセール:49,800円



【4位】・「Jackery ポータブル電源 1500 PTB152 ポータブルバッテリー」
179,800円→特選タイムセール:143,840円



【3位】・【国内正規品】「ZHIYUN WEEBILL S ジンバル 電動スタビライザー」
48,400円　→特選タイムセール:38,720円



【2位】・「PFU Happy Hacking Keyboard Professional BT 無刻印/墨 PD-KB600BN」
28,000→特選タイムセール:19,800円



【1位】・AKRACING ゲーミングチェア デスクチェア OVERTURE-BLACK 黒
46,111円　→特選タイムセール:39,194円

《はる缶》

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