5Gの平均通信速度、11月の最速はドコモ　最速値は1.7Gbps超 | RBB TODAY

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イードは、同社運営の回線速度測定アプリ「RBB SPEEDTEST」（Android版／iOS版）における11月の集計結果を公開した。
11月の計測総数は265,914件。4キャリアのなかで5Gの平均通信速度（下り）が最速だったのはNTTドコモの186.19Mbps、最速値はNTTドコモの1710.28Mbpsという結果だった。
また、自宅でのWi-Fi接続の速度は、下り平均速度が最も高かったのはeo光（メゾンタイプ）10Gコースの固定回線の利用者で479.40Mbps。CATVでは金沢ケーブルテレビネット（KCT）の331.09Mbpsが最速だった。
◆キャリア別の5G通信の下り平均速度
KDDI128.81Mbps（4,439計測）
NTTドコモ186.19Mbps（2,511計測）
ソフトバンクモバイル162.94Mbps（3,213計測）
楽天モバイル76.47Mbps（216計測）
◆各キャリアの下り最速値
KDDI728.63Mbps
NTTドコモ1710.28Mbps
ソフトバンクモバイル954.93Mbps
楽天モバイル412.48Mbps
◆OS別5G下り平均速度
KDDIAndroid135.06Mbps（914計測）
KDDIiOS127.19Mbps（3,525計測）
NTTドコモAndroid189.84Mbps（428計測）
NTTドコモiOS185.44Mbps（2,083計測）
ソフトバンクモバイルAndroid105.43Mbps（8計測）
ソフトバンクモバイルiOS163.08Mbps（3,205計測）
楽天モバイルAndroid97.24Mbps（67計測）
楽天モバイルiOS67.13Mbps（149計測）
◆キャリア別LTEの平均速度
KDDI54.40Mbps（11,227計測）
NTTドコモ75.66Mbps（9,036計測）
ソフトバンクモバイル38.56Mbps（20,298計測）
楽天モバイル35.72Mbps（4,800計測）
◆自宅Wi-Fiの下り速度（※ランクインの条件は10計測以上）
1位eo光（メゾンタイプ）10Gコース479.40Mbps（85計測）
2位コミュファ光（ホーム 10G）323.42Mbps（266計測）
3位コミュファ光（ホーム 5G）315.56Mbps（21計測）
4位KDDI auひかり ホーム10ギガ293.90Mbps（254計測）
5位eo光（ホームタイプ）5Gコース266.37Mbps（274計測）
6位KDDI auひかり ホーム5ギガ260.94Mbps（991計測）
7位eo光（ホームタイプ）10Gコース259.84Mbps（235計測）
8位NURO光 G2V／G2（2Gbps）255.77Mbps（2,377計測）
9位NURO光 forマンション（2Gbps）226.27Mbps（620計測）
10位eo光（メゾンタイプ）5Gコース210.93Mbps（10計測）
◆自宅Wi-Fiの下り速度（CATV）（※ランクインの条件は10計測以上）
1位金沢ケーブルテレビネット（KCT）331.09Mbps（22計測）
2位TOKAIケーブルネットワーク278.67Mbps（65計測）
3位中部ケーブルネットワーク（CCNeT）271.86Mbps（24計測）
4位キャッチネットワーク269.25Mbps（86計測）
5位ジュピターテレコム（J:COM／旧JCN）255.16Mbps（637計測）
6位知多メディアスネットワーク190.90Mbps（23計測）
7位スターキャット（STARCAT）179.48Mbps（89計測）
8位イッツ・コミュニケーションズ（イッツコム）175.26Mbps（63計測）
9位NCT161.96Mbps（23計測）
10位ベイ・コミュニケーションズ（Baycom）129.38Mbps（15計測）