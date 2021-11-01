松田聖子、デビュー40周年記念コンサートがDVD／Blu-rayに！ | RBB TODAY

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松田聖子、デビュー40周年記念コンサートがDVD／Blu-rayに！

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　昨年デビュー40周年を迎えた松田聖子。このほど、コロナ禍による延期を乗り越えてさいたまスーパーアリーナで開催したデビュー40周年記念ツアーの初日公演が映像化（DVD／Blu-ray）されることが決定した。

　松田聖子は、新曲と名曲セルフカバーをレコードのA面B面のように5曲ずつ収録したアルバムの最新作『SEIKO MATSUDA 2021』をリリースするなど、精力的に活動中。このほど、11月24日に発売が決まった「Happy 40th Anniversary!!Seiko Matsuda Concert Tour 2020～2021 "Singles ＆ Very Best Songs Collection!!"」は、初回限定盤に52ページに及ぶ豪華写真集付き。なお、収録曲は次のとおりとなっている。

【収録曲】
・It's Style '95
・It's Style
・Wanna know how
・時間の国のアリス ～Alice in the world of time～　
・渚のバルコニー　
・秘密の花園　
・ピンクのモーツァルト　
・瑠璃色の地球 2020
・ピーチ・シャーベット　
・愛の神話　
・雨のリゾート　
・小さなラブソング　
・螢の草原　
・続・赤いスイートピー　
・SWEET MEMORIES～甘い記憶～　
・赤いスイートピー　
・青い珊瑚礁～Blue Lagoon～　
・裸足の季節　
・風は秋色
・ハートのイアリング
・P・R・E・S・E・N・T
・天国のキッス
・チェリーブラッサム
・夏の扉
《KT》

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