田中みな実、加治ひとみ、宇垣美里らも登場！『美的』20周年記念番組ライブ配信 | RBB TODAY

美容誌『美的』（小学館）は22日に発売される5月号で創刊20周年を迎える。これを記念し、26日、27日の2日間連続で番組「美的Beautyライブ20」を美的公式YouTubeチャンネルで生配信することが決定した。
20周年にちなんで、番組では20分の番組を20本生配信。「肌・心・体のキレイは自分で磨く」を創刊当初から掲げる『美的』が、メイク、スキンケア、ボディなど様々な美をテーマに番組を構成。美容家、ヘア＆メイクアップアーティストなどが多数登場する他、田中みな実や、佐久間由衣、朝比奈彩、松本まりか、宇垣美里、加治ひとみなど注目の女性タレントも多数登場する。
【日程&ゲスト一覧（登場順）】
〇3月26日17時30分～19時50分
神崎恵（美容家）／森拓郎（ボディワーカー）／佐久間由衣（女優）・朝比奈彩（モデル・女優）／有村実樹（美的専属モデル・美容研究家）／田中みな実（女優）
〇3月27日15時30分～19時50分
河北裕介（ヘア&メイクアップアーティスト）・松本まりか（女優）／宇垣美里（フリーアナウンサー）／友利新（医師）／天野佳代子（美的GRAND編集長・美容家）／paku☆chan（ヘア&メイクアップアーティスト）／加治ひとみ（モデル・アーティスト）／石井美保（美容家）／長井かおり（ヘア&メイクアップアーティスト）