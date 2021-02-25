BTSの“全19タイトル”がdTVで独占配信！3月5日より順次スタート | RBB TODAY

dTVは、BTSが2017年から2020年の3年間にリリースした映像作品19タイトルを3月5日0時より順次独占配信すると発表した。
dTVの映像が定額制映像配信サービスで配信されるのは初のこと。今回、配信される19タイトルの中でも注目は、2020年9月に公開された映画『BREAK THE SILENCE: THE MOVIE』（5月配信開始）。世界の全10都市をめぐったライブツアー「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF」に密着したドキュメンタリー映画第3弾で、日本国内では第1弾、第2弾の興行成績を更新した。
さらに、全8話の「BON VOYAGE Season 4」 （3月5日配信開始)）、「IN THE SOOP BTS ver.」 （6月配信開始）の2作品は、BTSメンバーのありのままの素顔が感じられるバラエティ。「BON VOYAGE Season 4」は、BTSのリアル旅行記を収めた第4弾。同作はニュージーランドの南島を舞台に自然を満喫しながらBTSが旅する姿が楽しめる。配信される各タイトルは配信日から1年間は何度でも繰り返し視聴が可能。
【配信日、タイトル一覧】
◇3月5日配信
・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL
・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR ～Japan Edition～
・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN JAPAN ～SPECIAL EDITION～
・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL
・BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' SEOUL
・BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ～JAPAN EDITION～ at 東京ドーム
・BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' LONDON
・BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ～JAPAN EDITION～ at 福岡ヤフオク!ドーム
・BON VOYAGE Season 4 （全8話） ※配信から毎週更新予定
◇4月配信
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ SAO PAULO
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ – JAPAN EDITION
・BRING THE SOUL: THE MOVIE
BRING THE SOUL: DOCU-SERIES（全6話）
◇5月配信
・BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' NEW YORK
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON
・BREAK THE SILENCE: THE MOVIE
・BREAK THE SILENCE: DOCU-SERIES（全7話）
◇6月配信
・BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5 [MAGIC SHOP]
・In the SOOP BTS ver. （全8話）※配信から毎週更新予定