日向坂メンバーが猫耳で写真集アピール！かわいすぎる“猫の日”動画が公開に！ | RBB TODAY

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日向坂メンバーが猫耳で写真集アピール！かわいすぎる“猫の日”動画が公開に！

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　2月22日は“にゃん・にゃん・にゃん”の語呂合わせで「猫の日」。日向坂46のメンバーによる“猫の日”動画がTwitter上で公開され注目を集めている。


　動画は4月27日に発売される日向坂46のオフショット写真集『日向撮』（講談社）の公式Twitterで公開に。日向坂46のメンバーが猫耳と肉球の手袋をつけ、猫になりきりながら「ひ“にゃ”さつ」と言い、写真集をPRするという内容で、思い思いのかわいらしいポーズや表情を披露している。

　休養中の宮田愛萌を除く、21人全員の動画が現在公開されており、ファンからは「可愛すぎる」「何回でもリピートできる」「最高」など絶賛のコメントが多数寄せられている。



《松尾》

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