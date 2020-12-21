『第71回NHK紅白歌合戦』曲目発表！ | RBB TODAY

『第71回NHK紅白歌合戦』（12月31日19時30分～23時45分放送）の曲目が本日21日、公式サイトで発表された。
初出場となる櫻坂46は「Nobody's fault」、JUJUは「やさしさで溢れるように」、東京事変は「うるうるうるう～能動的閏〆篇～」、NiziUは「Make you happy」、BABYMETALは「イジメ、ダメ、ゼッタイ」、miletは「inside you」、瑛人は「香水」、SixTONESは「Imitation Rain」、Snow Manは「D.D.」を披露する。
以下、曲目一覧だ。
【紅組】
あいみょん（2）「裸の心」
石川さゆり（43）「天城越え」
坂本冬美（32）「ブッダのように私は死んだ」
櫻坂46（初）「Nobody's fault」
JUJU（初）「やさしさで溢れるように」
Superfly（5）「愛をこめて花束を」
天童よしみ（25）「あんたの花道 ～腹筋太鼓乱れ打ちSP～」
東京事変（初）「うるうるうるう～能動的閏〆篇～」
NiziU（初）「Make you happy」
乃木坂46（6）「Route 246」
Perfume（13）「Perfume Medley 2020」
日向坂46（2）「アザトカワイイ」
Foorin（2）「パプリカ」
BABYMETAL（初）「イジメ、ダメ、ゼッタイ」
松田聖子（24）「瑠璃色の地球 2020」
MISIA（5）「アイノカタチ」
水森かおり（18）「瀬戸内 小豆島 ～2020映えSP～」
milet（初）「inside you」
LiSA（2）「アニメ『鬼滅の刃』紅白SPメドレー」
Little Glee Monster（4）「足跡」
【白組】
嵐（12）「嵐×紅白 2020スペシャルメドレー」
五木ひろし（50）「山河」
瑛人（初）「香水」
Official髭男dism（2）「I LOVE...」
関ジャニ∞（9）「みんなで踊ろう！前向きスクリーム！」
Kis-My-Ft2（2）「We never give up!」
King & Prince（3）「I promise」
郷ひろみ（33）「筒美京平 トリビュートメドレー」
GENERATIONS（2）「You & I」
純烈（3）「愛をください ～Don’t you cry～」
鈴木雅之（3）「夢で逢えたら」
SixTONES（初）「Imitation Rain」
Snow Man（初）「D.D.」
氷川きよし（21）「限界突破×サバイバー」
福山雅治（13）「家族になろうよ」
Hey! Say! JUMP （4）「紅白SPメドレー ～みんなでエール2020～」
星野源 （6）「うちで踊ろう（大晦日）」
Mr.Children（2）「Documentary film」
三山ひろし（6）「北のおんな町 ～第４回 けん玉世界記録への道～」
山内惠介（6）「恋する街角」
ゆず（11）「雨のち晴レルヤ ～歓喜の歌 紅白SP～」