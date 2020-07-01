櫻井翔、上半期CM起用社数ランキングで男性部門1位に | RBB TODAY

櫻井は、アサヒ飲料、アサヒビール、味の素冷凍食品、アメリカンファミリー生命保険、花王など、合計11社のCMに出演。2位は相葉雅紀の10社で、嵐が1位・2位を独占。嵐のメンバーでは、二宮和也と松本潤が5位に入っている。3位は香取慎吾と松岡修造の9社となった。
【2020上半期男性タレントCM起用社数ランキング】
1位 櫻井翔（嵐） 11社
アサヒ飲料/アサヒビール/味の素冷凍食品/アメリカンファミリー生命保険/花王/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/大正製薬/日本航空/日立アプライアンス/三井不動産/森永製菓
2位 相葉雅紀（嵐） 10社
アサヒ飲料/アサヒビール/池田模範堂/エバラ食品工業/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/コーセーコスメポート/日本航空/日立アプライアンス/明治/ライオン
3位 香取慎吾 9社
アンファー/サントリー食品インターナショナル/サントリーホールディングス/東京都/ネスレ日本/ファミリーマート/ＢＡＳＥ/みずほ銀行/三菱地所レジデンス
3位 松岡修造 9社
キッコーマン/サントリーホールディングス/セイバン/生和コーポレーション/Ｈａｚｕｋｉ Ｃｏｍｐａｎｙ/Ｐ＆Ｇ/富士薬品/丸大食品/明治安田生命保険
5位 賀来賢人 8社
花王/サントリースピリッツ/サントリーホールディングス/スズキ/ソフトバンク/日本生命保険/明治/明星食品
5位 斎藤工 8社
ＩＧ証券/インディード/興和/日本製鋼所/日本製粉/ヒノキヤグループ/マルコ/読売新聞社
5位 竹内涼真 8社
味の素/ソフトバンク/大樹生命保険/日本メナード化粧品/マイナビ/ミズノ/三菱自動車工業/ロッテ
5位 錦織圭 8社
Ｕｂｅｒ Ｊａｐａｎ/ＮＴＴグループ/ＮＴＴドコモ/ジャックス/日清食品/森永製菓/ユニクロ/ＬＩＸＩＬ
5位 二宮和也（嵐） 8社
アサヒ飲料/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/ジェーシービー/日清オイリオグループ/日本航空/久光製薬/日立アプライアンス/ライオン
5位 松本潤（嵐） 8社
アサヒ飲料/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キッコーマン/コーセーコスメポート/第一三共ヘルスケア/日本航空/日立アプライアンス/明治
11位 伊藤健太郎 7社
ジョンソン・エンド・ジョンソン/スクウェア・エニックス/日本コカ・コーラ/ＢｏｏｋＬｉｖｅ/マルハニチロ食品/三井住友銀行/レジーナクリニック
11位 大泉洋（ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ） 7社
サントリースピリッツ/ソニーネットワークコミュニケーションズ/ダイハツ工業/三井住友海上火災保険/ヤクルト本社/ヤマサ醤油/ライオン
11位 岡田准一（Ｖ６） 7社
あいおいニッセイ同和損害保険/セントラル警備保障/ソフトバンク/日本特殊陶業/久光製薬/ライオン/ＬＩＸＩＬ
11位 岡田将生 7社
アクサ生命保険/アクサ損害保険/キリンビール/ニベア花王/ポケモン/モンデリーズ・ジャパン/ヤマキ
11位 田中圭 7社
味の素/花王/サントリー食品インターナショナル/ソフトバンク/一建設/東日本旅客鉄道/ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ振興会
11位 長谷川博己 7社
ＮＴＴドコモ/サッポロビール/ジンズ/田辺三菱製薬/Ｔｒｉｐ．ｃｏｍグループ/日本損害保険協会/モンデリーズ・ジャパン
11位 松坂桃李 7社
花王/霧島酒造/大和ハウス工業/日本中央競馬会/ハウス食品/明治安田生命保険/ヤクルト本社
11位 吉田鋼太郎 7社
１７ Ｍｅｄｉａ Ｊａｐａｎ/Ｓｋｙ/スズキ/ソニー損害保険/任天堂/ブルボン/レナウン