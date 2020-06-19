【回線スピード測定】5月の全国1位はKDDI！スマホのWiFi平均速度は287Mbps | RBB TODAY

今回は5月の計測結果を紹介する。 ここで紹介するのはRBB TODAYが運営するスマートフォンの速度計測アプリ「RBB SPEED TEST」の集計結果である。固定回線のサービスと、WiFiに接続した時の速度、計測数を明記している。調査の対象となった5月の総計測数は522,334件となっている。■全国【1位】KDDI auひかり ホーム5ギガ 287.49Mbps 2110計測【2位】So-net NURO 光（最大2Gbps）215.86Mbps 7840計測【3位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）167.20Mbps 9553計測【4位】eo光（ホームタイプ）1Gコース 156.41Mbps 8587計測【5位】BBIQ（1Gコース）152.76Mbps 1803計測※1000計測以上■北海道【1位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）159.85Mbps 581計測【2位】NTT東 フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマート（最大1Gbps） 118.82Mbps 283計測【3位】NTT東 フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマート（最大1Gbps） 110.29Mbps 235計測■東北【1位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）148.26Mbps 639計測【2位】NTT東 フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマート（最大1Gbps）132.54Mbps 737計測【3位】ぷらら光 111.00Mbps 130計測■関東【1位】KDDI auひかり ホーム5ギガ 310.99Mbps 1184計測【2位】KDDI auひかり ホーム10ギガ 294.32Mbps 429計測【3位】So-net NURO 光（最大2Gbps）208.51Mbps 4764計測■甲信【1位】コミュファ光（ホーム1G）220.36Mbps 197計測【2位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）130.43Mbps 844計測【3位】ドコモ光 113.63Mbps 1360計測■東海【1位】So-net NURO 光（最大2Gbps）236.40Mbps 277計測【2位】コミュファ光（ホーム1G）136.31Mbps 3753計測【3位】@nifty光 89.56Mbps 107計測■近畿【1位】eo光（ホームタイプ）10Gコース 246.04Mbps 188計測【2位】eo光（ホームタイプ）5Gコース 241.74Mbps 223計測【3位】So-net NURO 光（最大2Gbps）203.87Mbps 467計測■中国【1位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）185.78Mbps 394計測【2位】MEGA EGG光ネット（ギガ王）142.71Mbps 474計測【3位】SoftBank光 99.00Mbps 758計測■四国【1位】ピカラ光ネット 156.40Mbps 717【2位】NTT西 フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼（最大1Gbps）114.94Mbps 117計測【3位】ドコモ光 99.75Mbps 501計測■九州【1位】BBIQ（1Gコース）149.14Mbps 1460計測【2位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）145.99Mbps 570計測【3位】So-net光コラボレーション 67.74Mbps 139計測■沖縄【1位】ドコモ光 20.93Mbps 112計測【2位】NTT西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼（最大1Gbps）19.35 221計測※100計測以上