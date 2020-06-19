 【回線スピード測定】5月の全国1位はKDDI！スマホのWiFi平均速度は287Mbps | RBB TODAY
注目の話題
ホーム IT・デジタル その他 記事

【回線スピード測定】5月の全国1位はKDDI！スマホのWiFi平均速度は287Mbps

IT・デジタル その他
自宅のWi-Fiの速度はいくつ？
  • 自宅のWi-Fiの速度はいくつ？
　今回は5月の計測結果を紹介する。

　ここで紹介するのはRBB TODAYが運営するスマートフォンの速度計測アプリ「RBB SPEED TEST」の集計結果である。固定回線のサービスと、WiFiに接続した時の速度、計測数を明記している。調査の対象となった5月の総計測数は522,334件となっている。

■全国

【1位】KDDI auひかり ホーム5ギガ 287.49Mbps 　2110計測
【2位】So-net NURO 光（最大2Gbps）215.86Mbps 7840計測
【3位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）167.20Mbps　9553計測
【4位】eo光（ホームタイプ）1Gコース　156.41Mbps 8587計測
【5位】BBIQ（1Gコース）152.76Mbps 1803計測

※1000計測以上

■北海道
【1位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）159.85Mbps　　581計測
【2位】NTT東 フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマート（最大1Gbps） 118.82Mbps 283計測
【3位】NTT東 フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマート（最大1Gbps） 110.29Mbps　235計測

■東北
【1位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）148.26Mbps　639計測
【2位】NTT東 フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマート（最大1Gbps）132.54Mbps 737計測
【3位】ぷらら光　111.00Mbps　130計測

■関東
【1位】KDDI auひかり ホーム5ギガ　310.99Mbps 1184計測
【2位】KDDI auひかり ホーム10ギガ　294.32Mbps 429計測
【3位】So-net NURO 光（最大2Gbps）208.51Mbps　4764計測

■甲信
【1位】コミュファ光（ホーム1G）220.36Mbps　　197計測
【2位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）130.43Mbps　844計測
【3位】ドコモ光　113.63Mbps　1360計測

■東海
【1位】So-net NURO 光（最大2Gbps）236.40Mbps 277計測
【2位】コミュファ光（ホーム1G）136.31Mbps　3753計測
【3位】@nifty光　89.56Mbps　107計測

■近畿
【1位】eo光（ホームタイプ）10Gコース　246.04Mbps 188計測
【2位】eo光（ホームタイプ）5Gコース　241.74Mbps 223計測
【3位】So-net NURO 光（最大2Gbps）203.87Mbps 467計測

■中国
【1位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）185.78Mbps 394計測
【2位】MEGA EGG光ネット（ギガ王）142.71Mbps 474計測
【3位】SoftBank光　99.00Mbps 758計測

■四国
【1位】ピカラ光ネット　156.40Mbps 717
【2位】NTT西 フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼（最大1Gbps）114.94Mbps　117計測
【3位】ドコモ光　99.75Mbps 501計測

■九州
【1位】BBIQ（1Gコース）149.14Mbps　1460計測
【2位】KDDI auひかり ホーム（最大1Gbps）145.99Mbps 570計測
【3位】So-net光コラボレーション　67.74Mbps　139計測

■沖縄
【1位】ドコモ光　20.93Mbps　112計測
【2位】NTT西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼（最大1Gbps）19.35 221計測

※100計測以上
《RBB TODAY》

ピックアップ

page top