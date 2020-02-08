日本一制服が似合う男女が決定！『第7回日本制服アワード』 | RBB TODAY

同コンテストは原宿発の制服ブランドCONOMiが主催する、日本一制服が似合う男女を決めるコンテスト。会場には今回、全国約3000人の応募者の中から女子グランプリに輝いた兵庫県出身の高校2年生・三原羽衣さんや、男子グランプリの静岡県出身の高校2年生・佐野陽彩さんを含む各賞受賞者22名が出席。
イベントでは授賞式やファッションショー、プレゼント抽選会なども開催され、会場に来ていた約200人の制服姿の現役中高生たちを盛り上げ、大盛況の中幕を閉じた。
■グランプリ・準グランプリ
・男子グランプリ：佐野陽彩（静岡県出身、高校2年）
・男子準グランプリ：椿原慧（東京都出身、高校1年）
・女子グランプリ：三原羽衣（兵庫県出身、高校2年）
・女子準グランプリ：斉藤あやめ（埼玉県出身、高校2年）
■フォトジェニック賞
・白濱輝（群馬県出身、中学3年）
・松田奈々（大阪府出身、高校2年）
・秋山陽南（東京都出身、高校3年）
■審査員特別賞
・SHIBUYA109阿倍野賞：芳本紗良（大阪府出身、中学3年）
・Sony Music賞：斎藤奈菜香（鹿児島県出身、中学2年）
・HEP FIVE賞：森田心愛（大阪府出身、中学3年）
・スマートファクトリー賞：鷲頭蒼（新潟県出身、高校3年）
・NEW BRiGHT PRODUCTION賞：高沢朋花（新潟出身、高校1年）
・高校受験ナビ賞：りの（神奈川県出身、高校2年）
・文化服装学院賞：石川満里奈（東京都出身、中学2年）
■from九州 1300万ヒロインプロジェクト 九州大会各賞
・ソースコのキヨトク ピリカラ男子賞：福井天晴（大分県出身、高校3年）
・from九州1300万ヒロインプロジェクト賞 グランプリ：徳永汐莉（福岡県出身、高校2年）
・from九州1300万ヒロインプロジェクト賞 準グランプリ：岡田希子（熊本県出身、中学3年）
・大村美容ファッション専門学校賞：伊藤梨々花（福岡県出身、高校2年）
■from新潟 次のヒロインプロジェクト賞 新潟大会各賞
・from新潟 次のヒロインプロジェクト賞 グランプリ：刈谷未優（新潟県出身、高校2年）
・新潟大会公式アンバサダー：山田彩乃
■第2回日本制服デザインアワード
・デザインアワードグランプリ：高沢唯花（新潟県出身、高校3年）
・デザインアワード準グランプリ：小林未歩（福島県出身、高校3年）