【昨日のエンタメニュース】田中道子の2nd写真集発売／松本人志、島田紳助氏への思い激白 | RBB TODAY

https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/19/176277.html
・PassCode、自身史上最大規模の全国ツアー＆ファンクラブツアー開催へ
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/19/176278.html
・バカリズム、クリスマスイブ婚の経緯聞かれて大照れ「奥さんに押し切られたというか……」
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/19/176280.html
・壇蜜、小泉進次郎環境相は「疑惑のお父さん」 “育休”にも疑問「何するんですか？」
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/19/176281.html
・田中道子、2nd写真集で抜群のボディを披露「私、なんでこんなポーズを……」
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/19/176282.html
・松本人志、島田紳助氏への思いを激白「この方がいなかったら今、ここにいない」
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/19/176283.html
・成長がひと目で……丸高愛実、“娘の月誕生日”投稿で一工夫
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/19/176284.html
・田中道子、ランジェリーショットも披露した2nd写真集『Second』1月20日発売
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/19/176285.html
・スピードワゴン・小沢、年賀はがきお年玉くじ抽せん会で「年賀状出したことない」
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/19/176286.html
・宇賀なつみ、池上彰から年賀状「フリーランスを満喫してください」……お年玉くじ抽せん会
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/19/176287.html
・竹内涼真主演、日曜劇場『テセウスの船』今夜スタート！31年の時を超えて見た父の真実とは？！
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