PassCode、自身史上最大規模の全国ツアー＆ファンクラブツアー開催へ | RBB TODAY

今回発表されたツアーは自身史上最大規模で、全国約20,000人動員、全17公演のバンドセットツアー。5月30日の東京・豊洲ピット公演からスタートし、6月13日・14日の愛知・DIAMOND HALLなどを経て、8月29日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにてファイナルを迎える。
さらに、オフィシャルファンクラブ “Linkage”会員限定の東名阪ツアーも発表。こちらは、3月7日の大阪・梅田CLUB QUATTROから3月27日の東京・TSUTAYA O-EAST公演まで、全3公演が開催される。
【PassCode Tour 2020】
5/30(土) 東京・豊洲ピット
6/13(土)、6/14(日) 愛知・DIAMOND HALL
6/20(土) 新潟・LOTS
6/21(日) 石川・EIGHT HALL
6/26(金)、6/27(土) 大阪・なんばHatch
7/4(土) 福岡・DRUM LOGOS
7/5(日) 広島・CLUB QUATTRO
7/18(土) 香川・高松オリーブホール
7/19(日) 神戸・Harbor Studio
7/23(木・祝) 宮城・仙台Rensa
7/24(金・祝) 静岡・浜松窓枠
7/26(日) 滋賀・U☆STONE
8/1(土)、8/2(日) 北海道・PENNY LANE 24
8/29(土) 神奈川・KT Zepp Yokohama
【PassCode Linkage First Tour 2020】
3/7(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
3/26(木) 愛知・Electric Lady Land
3/27(金) 東京・TSUTAYA O-EAST