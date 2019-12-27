エイベックス所属アーティストのYouTube再生回数ランキング発表！1位に輝いたのは……？ | RBB TODAY

今回対象となったのは、チャンネル登録者数498万人を誇るavexチャンネルをはじめ、同社所属アーティストの各チャンネルなど。再生回数ランキングのアーティスト別でトップを飾ったのは、AAAで7.7億回。以降、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE（7.6億回）、E-girls （5.3億回）などが続いた。
楽曲別では、DA PUMPの「U.S.A.」（2.0億回）がトップに。以降、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの「R.Y.U.S.E.I.」MV（1.4億回）、ピコ太郎の「PPAP（Pen-Pineapple-Apple-Pen Official）」（1.3億回）などが続いた。ランキング詳細は次の通りとなっている。
◆アーティスト別総再生回数ランキングTOP 10
1位：AAA 7.7億回
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAF84ED44F712F64F
2位：三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 7.6億回
https://www.youtube.com/playlist?list=PL00A2E77979903863
3位：E-girls 5.3億回
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5F6BA081BDB07EB8
4位：EXILE 4.1億回
https://www.youtube.com/playlist?list=PL310E40D2ACA16D9F
5位：ピコ太郎 3.4億回
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCZ4uHjOFH0dfCF5pxcNeROCNulACUn3B
6位：GENERATIONS from EXILE TRIBE 3.2億回
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgtRDsudgFDBQGWiLkbk_p4VceF3XTKgX
7位：浜崎あゆみ 3.1億回
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM_7b0lQeAGqdWlW6cbmZ119oViohVuvL
8位：DA PUMP 3.0億回
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgtRDsudgFDC8LncD7xKMUA563JfoBsmK
9位：和楽器バンド 2.4億回
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgtRDsudgFDBZoQmfW6NZtiE3V-xO_4Wh
10位：東方神起 2.3億回
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAC94B6C5C8AAF33F
◆楽曲別総再生回数ランキングTOP10
ランキング再生リスト
1位：DA PUMP / U.S.A. 2.0億回
https://www.youtube.com/watch?v=sr--GVIoluU
2位：三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / 「R.Y.U.S.E.I.」Music Video 1.4億回
https://www.youtube.com/watch?v=4-Gw0TAM6-Q
3位：PPAP（Pen-Pineapple-Apple-Pen Official）ペンパイナッポーアッポーペン／PIKOTARO(ピコ太郎) 1.3億回
https://www.youtube.com/watch?v=0E00Zuayv9Q
4位：和楽器バンド / 千本桜 1.1億回
https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo
5位：AAA / 「恋音と雨空」Music Video 8,989万回
https://www.youtube.com/watch?v=A_1t2Dkd2Io
6位：PPAP（Pen-Pineapple-Apple-Pen Official）”LONG” ver. ペンパイナッポーアッポーペン「ロング」バージョン／PIKOTARO(ピコ太郎) 8,928万回
https://www.youtube.com/watch?v=HFlgNoUsr4k
7位：AAA / 「さよならの前に」Music Video 8,799万枚
https://www.youtube.com/watch?v=GVFR9zmQjec
8位：E-Girls / Follow Me ～Short Version～ 6,936万回
https://www.youtube.com/watch?v=FkXdPTA5URk
9位：三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / Summer Madness feat. Afrojack 6,390万回
https://www.youtube.com/watch?v=tF_fvr4TmpM
10位：ケツメイシ / 友よ ～ この先もずっと・・・ MV 6,117万回
https://www.youtube.com/watch?v=IV7usfiEbms