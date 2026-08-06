TXT・ヨンジュン、NYセントラルパークで圧巻ステージ披露！本格的な米ソロ活動の幕開け | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、ニューヨークの朝を熱く盛り上げた。

ヨンジュンは8月5日（以下、現地時間）、米ニューヨーク・セントラルパークで開催されたABC「Good Morning America」主催の「Summer Concert Series」に出演し、ソロステージを披露した。

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当日、会場は早朝からヨンジュンを見るために集まった大勢のファンでにぎわった。ヨンジュンは、BTSのJUNG KOOKに続き、韓国のソロ歌手として歴代2人目となる同ステージへの出演を果たし、確かな存在感を示した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

ヨンジュンは、ラグジュアリーブランド「Miu Miu」が韓国人男性アーティストのために初めて特別制作した衣装を身にまとって登場し、一瞬で視線を集めた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

2ndミニアルバム収録曲『Vanilla』で自由なグルーヴを見せたヨンジュンは、続けてタイトル曲『Ice Cream』と『Talk to You』を披露し、『GGUM』でフィナーレを飾った。高難度の振付の中でも安定した歌唱力と圧倒的なパフォーマンスを繰り広げ、現地の観客による大合唱を引き出した。

公演後、ヨンジュンは所属事務所BIGHIT MUSICを通じて、「セントラルパークを埋め尽くした観客の熱気を感じながらステージに立つことができて幸せでした」とし、「今日受け取った熱いエネルギーを糧に、これからさらに素晴らしい活動をお見せします」と感想を伝えた。

盛況のうちにステージを終えたヨンジュンは8月6日、米ラジオ局Z100が主催する野外ライブ「Z100 Summer Bash Presented by Wells Fargo」に韓国歌手として初めて出演する。

12日にはBillboardのスペシャルライブ「Billboard: One Night Only」で単独公演を行い、13日にはロサンゼルスのドジャー・スタジアムで始球式を務め、パフォーマンスも披露するなど、アメリカで精力的な活動を続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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