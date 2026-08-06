&TEAM、幻想的な新トレーラー公開！韓国AL『Mark on Me』で描く“新たな物語”に注目 | RBB TODAY

&TEAMが、新たな“オオカミの物語”を公開した。

傷を隠してきた9人が、自由を取り戻すまでを描いている。

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&TEAMは8月5日18時、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルを通じて、9月8日にリリースされる韓国2ndミニアルバム『Mark on Me』のトレーラー「Trailer : The First Mark」を公開した。

今回の映像には、長年抱えてきた傷によって自らを氷の中に閉じ込めた少年たちが、その痕跡さえも受け入れてくれる「君」と出会い、自由を取り戻していく過程が比喩的に描かれている。

トレーラーは、「誰もが傷だと思っていたから隠していた」というEJの韓国語ナレーションで、重々しく幕を開ける。 続いて、「君が初めて僕の傷を読み取ってくれた」という告白とともに、傷痕を優しくなでる手元が映し出される。

さらに、韓国語や日本語など4カ国語でささやく9人のナレーションが重なり、映像への没入感を高めた。

（写真提供＝YX LABELS）

物語の転換点は、氷が溶け始める瞬間に訪れる。互いに息を分け合い、ぬくもりを伝えることで、固く閉ざされていた氷が崩れ落ちる。そして、水をかき分けながら泳ぐ少年たちの姿は、過去の束縛から解き放たれたような解放感をもたらす。

9人のメンバーも、揺れる眼差しから氷の外へ出た後のしなやかな動きまで、抑制の利いた感情表現で物語に説得力を加えた。 今回の映像は、8月2日に公開されたプロローグ映像「The Wolf Who Loved Red」ともつながっている。

プロローグが、愛によって飼いならされたオオカミの物語を童話のような色彩で描いたものだとすれば、今回のトレーラーは、そのオオカミが自ら心を差し出した「理由」に深く迫る内容となっている。

対照的な雰囲気を持つ2本の映像がつながることで、&TEAMならではの「オオカミDNA」の世界観が、さらに広がっていくことを予告している。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAM プロフィール

HYBE傘下のYX LABELSに所属するグローバル・ボーイズグループ。日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI、韓国出身のEJ、台湾出身のNICHOLASの9人で構成される。チーム名には、それぞれの個性を持つ9人がひとつのチームとなり、多様な世界を結びつけるという思いが込められている。2022年12月、1st EP『First Howling : ME』をリリースして日本でデビュー。2025年10月の韓国デビューアルバム『Back to Life』を通じて、日韓でミリオンを記録する日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた。

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