「あの子たちの人気が羨ましい」イケメンメンバー2人に嫉妬？CORTIS・マーティンの率直な告白 | RBB TODAY

ボーイズグループCORTISのマーティンが、バラエティ番組に出演した。

去る8月5日、韓国で放送されたMBC『ラジオスター』には、俳優チェ・ウォニョン、女優イ・テラン、歌手パダが、CORTISのマーティンのファンだと明かし、彼を歓迎した。

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流行語「ヨンクク（楽曲『YOUNGCREATORCREW』より）」について、マーティンは「ヨンククはショーケースのとき、記者に自分たちについての説明を求められたとき、『ヤング（韓国語では『ヨン』と発音）・クリエイター・クルーだ』と答えた。記者の皆さんが縮めて『ヨンクク』と呼んでくださった」として、それに感銘を受けて歌詞を作ったと語った。

チェ・ウォニョンは、「ヴィンテージな感じが好きなので、ミュージックビデオが良かった」と話した後、「メンバーたちの意見もたくさん入るのか」と尋ね、マーティンに対する高い関心を見せた。

（写真＝MBC）2枚目右：マーティン 3枚目：左からゴンホ、ソンヒョン

マーティンは、「“オムアンドアン”と言って、2人ともビジュアルが良い。オム・ソンヒョンとアン・ゴンホという子たちの人気が羨ましい。僕の友達もソンヒョンは本当にイケメンだと言っていた」として、「“マーティン・ブーム”を巻き起こしたい」と語った。

すると、パダは「私はマーティンが一番イケメンだと思う」と話し、マーティンを喜ばせた。

（記事提供＝OSEN）

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。

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