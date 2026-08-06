THE BOYZ、ニュー除く“9人体制”で活動継続へ！グループ活動契約を締結「ファンに心から感謝」 | RBB TODAY

THE BOYZが、9人体制でグループ活動を継続する。

THE BOYZのメンバー、サンヨン、ジェイコブ、ヨンフン、ヒョンジェ、ジュヨン、ケビン、キュー、ソヌ、エリックは、9人でグループ活動を続けていくことで合意し、グループ活動契約を締結した。

【話題】THE BOYZ、事務所代表を横領で刑事告訴

現在は、新たなレーベル体制での活動に向けて準備を進めている。

（写真提供＝ISTエンターテインメント）

メンバーたちは「9人全員で一緒に活動を続けたいという思いは、最初から変わらなかった。何よりも、THE BOYZのグループ活動を待ち、心配していたファンにまず僕たちの思いを伝えたかった」とコメント。続けて、「それぞれの場所で最善を尽くすと同時に、ファンの皆さんと共に築いてきた大切な時間を、THE BOYZとして引き続きつないでいけるよう努力する」と伝えた。

さらに、「変わらぬ愛と応援を送ってくださったTHE B（ファンダム名）の皆さんに、心から感謝している。良い姿で恩返しできるよう一生懸命準備するので、たくさんの応援をお願いします」と付け加えた。

メンバーたちは、長い間待ち続け、不安を抱えていたTHE Bのための決断を最優先に考え、慎重な話し合いを重ねてきた。ファンとともに築いてきた時間と信頼を守ることが何よりも重要だと判断し、グループの未来と安定した活動の方向性を明確にしたうえで、個人活動の準備に乗り出した。

今後、各メンバーの個人活動については、それぞれの能力を最大限に生かせる事務所と別途契約を結んで展開される。一方、グループ活動は各社の全面的な協力のもと、並行して続けていく予定だ。

■【注目】メンバーの不動産に仮差し押さえ報道まで…揺れるTHE BOYZ

■【画像】「拾ってこい」THE BOYZメンバー、人間性に疑問符の瞬間

■【写真】グループ脱退となったハンニョン、古巣THE BOYZのコンサートを訪問