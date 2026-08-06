少女時代・ティファニーの新ALタイトル曲にi-dle・ミヨンが参加決定！8月20日リリース | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のティファニーが、1stソロフルアルバム『Edge Of Calm』のオーディオスニペットを公開し、いっそう深まった音楽の世界を予告した。

去る8月5日、ティファニーは公式SNSを通じて、『Edge Of Calm』のオーディオスニペットを公開した。これまでベールに包まれていたアルバムの雰囲気と感情を初めて垣間見ることができるコンテンツで、ファンの期待を高めた。

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公開された動画は、油絵を連想させる洗練されたビジュアルと映画のような演出で目を引いた。森と花、トマト、雨水、チェスの駒、花火など、さまざまなモチーフを活用した場面が、各楽曲の感情を象徴的に表現し、アートフィルムを連想させる完成度の高い作品となった。

落ち着いていながらも抒情的な色彩は、アルバム名に込められた静けさと緊張感が共存する瞬間を繊細に具現化した。音楽と映像が自然に調和し、アルバムのメッセージをよりリアルに伝えた。

ティファニー

今回のオーディオスニペットでは、ダブルタイトル曲『Edge Of Calm』『Lips Together（feat. ミヨン）』をはじめ、『Codes』『Drip Drop』『Halfway Honest』『Moment』『Lovers（feat. JUNNY）』、『Summer’s Not Over』の原曲と韓国語バージョン、『Moonlit Rain』など、全11曲の雰囲気を一部公開した。

楽曲は、ティファニーならではの繊細なボーカルと深まった感性をもとに、それぞれ異なる雰囲気を込めながらも、物語のように自然につながった。絶妙な感情の上に多彩なサウンドを加え、初のフルアルバムならではの完成度の高い音楽を予告した。

（写真＝ティファニー公式SNS）

特に、ティファニーは今回のアルバムでコンセプトの企画をはじめ、スタイリング、ビジュアルディレクティング、ミュージックビデオのストーリーなど、制作全般に参加した。ここに収録曲『Moonlit Rain』の作詞にも名を連ね、アーティストとしての真実味と独創的な感性を込めた。

なお、ティファニーの1stソロフルアルバム『Edge Of Calm』は、8月20日18時にリリースされる予定だ。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヨン）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚。

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