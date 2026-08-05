頬パンパンで整形説も…俳優チャン・ドンゴン、“疑惑”を一蹴！最新映像に「やっぱりイケメン」の声 | RBB TODAY

俳優チャン・ドンゴンの近況に注目が集まっている。

最近浮上した“整形疑惑”を払拭するような、変わらぬビジュアルを披露した。

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チャン・ドンゴンが、妻コ・ソヨンのYouTubeチャンネルにサプライズ登場し、自然な近況を公開した。

8月4日、コ・ソヨンのYouTubeチャンネルに「このメンバーが一堂に？コ・ソヨンと楽しむ芸能人パーティーの現場（イ・ジョンジェ、チャン・ドンゴン、カン・ドンウォン、イ・ミンホ）」と題した動画が公開された。

公開された動画でコ・ソヨンは「パーティーに招待された。長年付き合いのあるセレブの友人たちがみんな来る」と話し、会場を訪れた。また、「公式イベントではなく知人のパーティーなので、協賛ではなく自分の服を着てきた」と説明した。

（画像＝コ・ソヨンYouTubeチャンネル）

会場で夫のチャン・ドンゴンを見つけたコ・ソヨンは、「夫にインタビューしに行こう」とカメラを手に近づいた。コ・ソヨンが「あなた、うちのチャンネルに挨拶して」と声をかけると、チャン・ドンゴンは「君のチャンネルなの？」と笑い、カメラに向かって挨拶した。

チャン・ドンゴンは「こうしてご挨拶することになりました。もっと早く挨拶すべきでしたが、今日は一緒に招待された者として来ました」とし、「たくさんの応援をお願いします」と話した後、笑顔でその場を離れた。

特に注目を集めたのは、チャン・ドンゴンの自然な近況だった。彼は最近、あるファッションブランドのイベント映像で、見違えるほど変わった容姿で話題を集めた。

（写真＝SNS、コ・ソヨンYouTubeチャンネル）

当時、一部では「美容施術を受けたのではないか」という憶測も浮上した。しかし、その後公開された別の映像では、角度や照明によって印象が違って見えただけではないかとの反応も相次いだ。

今回の映像でも、チャン・ドンゴンは持ち前の紳士的な雰囲気と余裕のある笑顔を見せた。これを見たネットユーザーからは「カメラが悪かったんだね」「いつものチャン・ドンゴンの顔だ」「やっぱりイケメン」「角度と照明の違いだったみたい」などの声が寄せられた。

なお、チャン・ドンゴンは2010年に女優コ・ソヨンと結婚し、2人の子供がいる。最近、コ・ソヨンがYouTubeを始めたことで、2人の自然な日常やリアルな夫婦のやり取りも注目されている。

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