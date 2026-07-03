BTS・JUNG KOOKも「ヤッホー」と反応！ KARA名曲リメイクまで…話題のRESCENEが日本に急接近のワケ | RBB TODAY

BTS・JUNG KOOKが、あるK-POPガールズグループの日本人メンバーに反応した。

JUNG KOOKは7月3日、自身のSNSで「ヤッホー」という短い言葉とともに、YouTubeチャンネル『it’s Live』の映像リンクを共有した。

【写真】グクも反応したRESCENEの日本人メンバー

そこに映っていたのは、ガールズグループRESCENE（リセンヌ）の日本人メンバー、ミナミだ。

ミナミは同映像で、JUNG KOOKのソロ曲『Still With You』をカバー。JUNG KOOKは親指を立てた絵文字も添え、後輩の歌声にエールを送った。

韓国でバズを起こしている中小事務所発のガールズグループメンバーに、JUNG KOOKが思わぬ形でスポットライトを当てた格好だ。

日本ではまだRESCENEの名前を知る人は、それほど多くないかもしれない。しかし韓国では今、急速に注目度を高めているグループのひとつだ。

急速に注目されるRESCENE

そもそもRESCENEは、2024年にデビューした5人組ガールズグループだ。

（写真提供＝OSEN）RESCENE

大手事務所の新人ではなく、THE MUZEエンターテインメントに所属する。SNS発のバズとメンバー個人のキャラクターを武器に、じわじわと存在感を広げてきた。

その流れを大きく変えたのが、「巨済（コジェ）ヤッホー」というミームだった。

中心になったのは、メンバーのウォニだ。慶尚南道・巨済出身のウォニは、個人YouTubeチャンネルで飾らない方言や地元感を生かしたコンテンツを展開。そこに日本人メンバーのミナミが“ギャル”コンセプトのキャラクターとして加わり、2人の掛け合いから「巨済ヤッホー」というフレーズが生まれた。

これがショートフォームを中心に拡散された。アイドルの完璧なステージ映像というより、友達同士がふざけているような空気感が受け、K-POPファン以外にも届いたのだ。

（画像＝ウォニYouTubeチャンネル）ウォニ（左）とミナミ

興味深いのは、そのバズがネット上だけで終わらなかったことだ。

RESCENEは、ウォニの故郷である巨済市の広報大使に委嘱された。さらにリヴの故郷である水原（スウォン）市、ゼナの故郷である慶州（キョンジュ）市でも広報大使を務め、7月2日にはメイの故郷である高陽（コヤン）市の広報大使にも選ばれた。

これにより、韓国人メンバー4人の出身自治体すべてで広報大使を務める形となった。

自治体側も、K-POPアーティストを通じて若い世代や海外ファンに都市の魅力を伝える効果を期待している。RESCENEは、地域とK-POP、ショートフォームを結びつける新しい広報モデルとしても注目されているわけだ。

（写真提供＝THE MUZEエンターテインメント）高陽市の広報大使に選ばれたRESCENE

RESCENE、日本に急接近中？

そして、そのRESCENEは日本との接点も増やしている。

まず、日本人メンバーのミナミの存在がある。今回、JUNG KOOKが共有した『Still With You』のカバー動画も、まさにミナミの歌声が注目されたものだった。

（写真提供＝OSEN）RESCENE・ミナミ

しかも彼女は、 “ギャルキャラ”として韓国のショート動画文化に入り込み、「ヤッホー」ミームの拡散にも大きく関わった存在だ。韓国芸能界で広がる“平成ギャルブーム”のきっかけを作った一人ともいえる。

そんなミナミはウォニとともに、少女時代テヨンが歌う、tuki.の楽曲『晩餐歌』のリメイク版ミュージックビデオにも出演。同曲は、日本の名曲を韓国アーティストが新たな感性で再解釈する「J-POP REMAKE」プロジェクトの第1弾として公開されたものだ。

ミュージックビデオでは、傷を抱えた少女と、その少女にそっと近づくもう一人の少女の物語が描かれた。ミナミとウォニは繊細な感情演技を見せ、楽曲が持つ慰めのメッセージを映像として表現したと評価されている。

（画像＝SHGOLDNETWORKS）『晩餐歌』MVに出演したウォニとミナミ

日本との接点はそれだけではない。RESCENEは7月8日、KARAの名曲『Pretty Girl』をリメイクしたシングルをリリースする。2008年に発表された同曲はKARAを代表する楽曲のひとつで、日本語バージョンも含め、日本のK-POPファンにもなじみ深い。

かつて日本で一大ブームを巻き起こしたKARAの楽曲を、2024年デビューのガールズグループがどのように再解釈するのか。そこにも、RESCENEが日本のリスナーに近づくきっかけがある。

加えて、RESCENEは韓国政府による中小芸能事務所の海外進出支援事業にも選ばれている。

文化体育観光部と韓国コンテンツ振興院が進める同事業では、中小芸能事務所所属のグループに年間最大約3億ウォン（約3000万円）の支援が行われ、輸出用アルバムやミュージックビデオ制作、海外現地マーケティング、プロモーション、公演などに活用できる。

支援対象にはRESCENEのほか、xikers、82MAJOR、8TURNなども含まれている。重要なのは、RESCENEが日本とアメリカでの活動計画を明かしている点だ。つまり、単なるSNS上のバズにとどまらず、海外市場を見据えた動きが制度的にも後押しされている。

（写真提供＝THE MUZEエンターテインメント）RESCENE

日本では、RESCENEはまだ知られていない存在かもしれない。

しかし、ミナミという日本人メンバーを入口に、J-POPやKARA、BTS・JUNG KOOKの反応を通じて、名前を知るきっかけは少しずつ増えている。

韓国で急浮上するこの中小事務所発のガールズグループが、日本市場でも存在感を示すのか。RESCENEの次の一手に注目したい。

◇RESCENE プロフィール

韓国人メンバーのウォニ、リヴ、メイ、ゼナ、日本人メンバーのミナミで構成された5人組ガールズグループ。グループ名は「香りで再び（RE）場面（SCENE）を思い起こす」という意味で、大衆の心に長く残る音楽の香りを届けたいというチームの抱負が込められている。メンバー5人全員がビジュアル担当と評されることも。2024年3月に1stシングル『Re:Scene』を通じて正式デビュー。同年12月には東京タワーで日本初イベントを開催した。

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