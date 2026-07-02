松本潤、公式メンバーシップ「MJ's Membership」開設を発表 | RBB TODAY

松本潤が7月1日、公式サイトを更新し、公式メンバーシップ「MJ's Membership」を開設することを発表した。

サイトでは、「いつも松本潤を応援いただきありがとうございます。」とファンへ感謝を伝えた上で、「現在、松本潤のメンバーシップ開設に向けて準備を進めております」と報告。「オープン日や内容などの詳細は後日お知らせいたしますので、楽しみにお待ちいただけますと幸いです」と呼びかけ、正式オープンに向けて準備中であることを明かした。

また、メンバーシップの名称は「MJ's Membership」と発表され、公式サイトも案内された。この発表を受け、ファンからは「応援させてくれる場所ができることがとても楽しみ！」など喜びの声とともに、今後明らかになるサービス内容やオープン時期に期待が高まっており、松本からの続報に注目が集まりそうだ。

※松本潤公式メンバーシップ「MJ's Membership」を開設することを発表