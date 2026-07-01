G-DRAGONの「いいね」に大興奮！“元ジャイアンツ投手の娘”が即スクショで記念保存 | RBB TODAY

G-DRAGONが、またしても「いいね」一つで注目を集めた。

6月30日、インフルエンサーのチェ・ジュンヒはインスタグラムを更新。

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「彼は、人々が忘れていた夢を再び呼び覚ます最初の火種だ」というコメントとともに、複数の写真を投稿している。

公開された写真には、チェ・ジュンヒがソウル・聖水洞（ソンスドン）のポップアップストアを訪れた様子が収められている。映画『トイ・ストーリー5』と、G-DRAGONが手掛けるブランド「PEACEMINUSONE（ピースマイナスワン）」のコラボレーションが行われており、チェ・ジュンヒは同ポップアップストアを訪れ、記念写真を撮影したようだ。

すると、G-DRAGON本人が自身のアカウントで投稿に「いいね」を押して反応。G-DRAGONは「指先ひとつがニュースになる」と言われるほどSNSでの反応に注目が集まる存在だけに、今回の「いいね」も関心を集めた。チェ・ジュンヒはその画面をキャプチャし、ストーリーズに投稿して喜びを表している。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

（画像＝チェ・ジュンヒInstagram）G-DRAGONからのいいねに対する歓喜の投稿

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒは、元読売ジャイアンツ投手の故チョ・ソンミンさんと、国民的女優である故チェ・ジンシルさんの娘だ。今年5月に11歳年上の一般男性と結婚し、最近までアメリカ・ロサンゼルスで約3週間にわたる新婚旅行を楽しんだ。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。2026年5月16日に11歳年上の一般男性と結婚。

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