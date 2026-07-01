BTS・V、ソロでも勢い止まらず！『Winter Ahead』がSpotifyで7億ストリーミング突破 | RBB TODAY

BTSのVが、変わらぬ人気を証明している。

歌手パク・ヒョシンとコラボした『Winter Ahead』が、Spotifyで7億ストリーミングを突破した。

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これによりVは、『Love Me Again』に続き、『Winter Ahead』でも7億ストリーミングを達成。7億ストリーミング超えの楽曲を2曲保有することになった。

『Winter Ahead』は、2024年11月29日にリリースされた楽曲だ。Vは兵役中だったため特別な活動は行わなかったが、同曲は米ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」にランクイン。「Holiday Digital Song Sales」チャートでは1位、「Holiday Top 100」チャートでは62位でデビューした。

イギリスのオフィシャルチャートでも存在感を示した。「Single Downloads」で1位、「Single Sales」で2位に初登場し、ビルボードとオフィシャルチャートの両方で成果を収めた。

（写真提供＝OSEN）V

ビルボードは『Winter Ahead』を「今シーズンに聴きたい最高の冬ソング27選」に選定した。同曲は、ビルボードが選ぶ「2024年にファンが最も愛した楽曲」で1位に輝いたこともある。

YouTube Musicは昨年末、『Winter Ahead』をマライア・キャリーの『All I Want for Christmas Is You』、ジャスティン・ビーバーの『Mistletoe』などとともに、ホリデークラシックのリストに含めた。

ミュージックビデオも話題を集めた。フランス・パリ郊外の大邸宅とベルサイユ地域で撮影された映像は、Vの繊細な演技と感覚的な映像美で好評を得た。ファンはこれを記念し、ベルサイユ宮殿のトリアノン庭園にVの名前を刻んだベンチを設置した。

VはK-POPアーティストとして初めて、「Holiday Top 100」チャートに『Christmas Tree』『White Christmas』『Winter Ahead』の3曲をランクインさせた。また、「Holiday Digital Song Sales」チャートでは、3曲すべてで1位を記録している。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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