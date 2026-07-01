GPSで追跡、航空券情報の違法取引　CORTISの航空機遅延騒動の裏で起きていた過激ファンによる違法行為 | RBB TODAY

CORTISが航空機の遅延騒動について謝罪した。

その一方で、一部ファンによる迷惑行為も明らかになった。

【画像】CORTIS、ブリッジで着替えの迷惑行為か

所属事務所のBIGHIT MUSICは6月30日、「今月26日のパリ―仁川便は、交通事故による道路渋滞などの影響で搭乗が遅れた。同じ便をご利用いただいた乗客の皆様にご不便をおかけしたことを、心からお詫び申し上げます」と公式見解を発表した。

（写真提供＝OSEN）CORTIS

これに先立ち、SNSなどではCORTISが出発予定時刻を過ぎてから搭乗し、その影響で離陸が30分以上遅れたとの主張が拡散されていた。投稿者は、出発予定時刻後にメンバーが搭乗し、機長が乗客に謝罪したと訴えていた。

一方で、あわせて拡散された「ブリッジで着替えていた」との疑惑については明確に否定した。

BIGHIT MUSICは「事実ではない」とし、問題視された映像は昨年10月に撮影されたものだと説明。日本での仕事を終えた後、乗客全員が降機したあとにメンバーが荷物を整理していた場面だと釈明した。

また、常習的に搭乗時間を守っていないとの疑惑についても否定。5月の日本公演後の出国時には、搭乗締切時刻よりもかなり早く搭乗していたとし、ネット上で提起された「常習的な遅刻疑惑」は事実ではないと強調した。

さらに同社は、メンバーに対する深刻なプライバシー侵害行為について、法的対応を進める方針を示した。

一部の学生が宿泊施設の駐車場など私的空間に無断侵入したほか、非公開スケジュールに付きまとっていたことが確認されたという。さらに、最近のパリでの活動時には、メンバーが乗車した車両に小型GPSを取り付け、移動経路を追跡していた事実も確認されたと明らかにした。

また、空港ラウンジや機内で休憩中のメンバーを至近距離から無断撮影したり、航空券情報を違法に取引したりする行為についても、厳正に対処する方針を強調している。

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。

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