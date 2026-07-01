限界ギリギリ？BLACKPINK・リサ、腰までザックリ“大胆肌見せドレス”で視線独占「すっごい」 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、大胆なドレス姿を披露した。

リサは6月30日、自身のSNSに「Dwelling in the Utah horizon」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】リサ、腰までザックリ“大胆ドレス”

公開された写真には、アメリカ・ユタの砂漠地帯で、美しい景色を背景に撮影に臨むリサの姿が収められている。

特に目を引くのは、ウエストラインから背中まで大胆に開いたインパクトのあるドレス姿だ。リサは引き締まったスタイルを披露し、脇腹部分に入った一輪の花のタトゥーも公開。魅惑的な雰囲気で見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「わあ！」「すっごい」「言葉が出ない…」「異次元スタイル」といった反応が寄せられている。

（写真＝リサInstagram）

なお、リサは6月12日（現地時間）、アメリカ・ロサンゼルスのSoFiスタジアムで開催された「FIFAワールドカップ2026」開幕式のステージに出演し、話題を集めた。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。

■【写真】着ていないも同然？リサ、衝撃の“全身レース”

■【写真】ヒップラインもあらわに…リサ、“ハイレグ級”ミニパンツ

■【写真】「目のやり場に困る…」リサ、“ほぼ素肌”な密着ボディスーツ