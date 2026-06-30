「BTSがいれば生きていける」山田まりや、離婚会見で飛び出した“BTS愛”が話題 | RBB TODAY

タレント山田まりやの“離婚会見”に注目が集まっている。

6月30日、山田まりやは東京都内で記者会見を開き、俳優・声優として活躍する夫の草野とおると離婚したことを明らかにした。

【注目】顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”

山田によると、2人は約5年間の円満な別居を経て離婚を決めたとし、今年4月に施行された共同親権制度が離婚を決断するうえで大きな後押しとなったと説明した。山田は「双方納得しての、本当にスッキリした離婚になりました」と、明るい笑顔で新たな出発を知らせた。

（写真＝山田まりやInstagram）

2008年に結婚した山田と草野は、2012年に第1子となる息子を授かった。その後、互いに離れて暮らす“円満別居”状態を続けてきたが、子どもの親権問題をめぐる悩みから、婚姻関係自体は維持してきた。そうしたなかで制度が変更され、双方が納得できる形で合意に至り、結婚生活を整理した。

山田は離婚理由について「性格の違いもありますし、生活のこともあります。結婚して子どもが生まれ、一緒に生活をするというのはどの家庭も同じだと思いますが、やはり他人同士が結婚して生活していくわけですからね」とし、「嫁姑問題のようなトラブルはまったくなく、あくまで夫婦2人だけの問題です。元夫の悪口を言いたくもありませんし、私生活を細かく明かすのは下品に見えるので、ある程度お察しいただければと思います」と伝えた。

特に山田は、記者会見の終盤に、ある取材陣から「次の恋愛や再婚の予定はありますか」と聞かれると「私は無類のイケメン好きです」と答え、「今は息子とBTSがいれば生きていけるので、（恋愛しなくても）全然大丈夫です」と語った。

山田はBTSの熱狂的なファンとして知られており、記者会見の映像を自身のインスタグラムに投稿した際、BTSの『Into the Sun』をBGMに使用した。

なお、山田まりやは日本でタレントや女優として活動している。

（記事提供＝OSEN）

■【注目】BTS・V、日本で見せた“最強アイドル”の姿

■「僕の宿命」JUNG KOOK、私生活侵害に“悟りの境地”

■【話題】V、兵役中の美談「前向きで情が深い…」