パク・ソジュンやコン・ユら芸能人がソン・フンミンに続々エール…大統領に「無能」と批判された監督とは対照的 | RBB TODAY

「選手たちに非はありません」

韓国代表キャプテンに続々とエールが送られている。

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ソン・フンミンは6月30日、自身のSNSを更新。現在開催中の北中米W杯でグループステージ敗退に終わったことについて、謝罪文を投稿した。

韓国代表は今大会、グループステージで1勝2敗を記録。各組3位チームの順位比較でも上位に入れず、最終順位34位で大会を終えた。

自身も無得点に終わった今大会について、ソン・フンミンは「まず何よりも、大韓民国の国民の皆さん、そしてサッカーを愛してくださるファンの皆さんに心からお詫び申し上げたいです」「申し訳ないという一言だけでは、ファンの皆さんの失望や傷ついた気持ちを表すことはできないと思います。その言葉を口にすることさえ、あまりにも不十分に感じます」と謝罪した。

（写真提供＝OSEN）ソン・フンミン

さらに、「大韓民国の国民の皆さんとサッカーファンの皆さんの信頼を取り戻せるよう、再び自分の場所で最善を尽くします」「ファンの皆さんと交わした約束は決して忘れていません。皆さんが私を必要としてくださる限り、私のすべてを注ぎ込み、再びしっかり準備して戻ってきます」と決意を示し、「選手たちに過度な批判や心ない言葉を向けるのではなく、本当に難しいことだとは思いますが、温かい応援と励ましを送っていただければ幸いです」と呼びかけた。

ソン・フンミンの真摯な思いが込められた投稿には、芸能界のスターたちもコメントや「いいね」でエールを送っている。

「お疲れさまでした」（俳優イ・シオン）、「本当にお疲れさまでした。また素晴らしい姿を見せてください」（歌手ナビ）、「いつも応援しています。体を大切にしてください、キャプテン」（歌手アリ）、「いつも勝たなければならないわけではありません。一生懸命走ってくれてありがとう」（タレントのキム・ソン）など、温かいメッセージが寄せられた。

また、グループステージ最終戦の南アフリカ戦後、敗戦への悔しさを吐露していたSUPER JUNIORのキム・ヒチョルは、涙を流す自身のGIF画像をコメント欄に投稿し、心境を表現した。

（写真提供＝OSEN）キム・ヒチョル

さらに、作曲家のユン・イルサンは「選手たちに非はありません。次のワールドカップでの活躍を今から期待しています」とコメント。元国会議員のピョ・チャンウォン氏も「いつも変わらない姿勢と気持ちで最善を尽くしてきたキャプテン、ソン・フンミン選手を、ファンとしてこれからも変わらず応援します」とし、「これまで与えてくれた感動だけでも、一生感謝し応援する理由として十分です」とメッセージを送った。

ほかにも、「いいね」で応援の気持ちを示したスターは少なくない。

普段からソン・フンミンの親しい友人として知られる俳優のパク・ソジュンをはじめ、コン・ユ、PSY、Crush、ジョン・パク、HIGHLIGHTのヤン・ヨソプ、ムン・セユン、チョン・ジュナ、オ・サンジン、シン・ボンソン、イ・ヒョニ、Nucksalら、多くの芸能人が反応している。

（写真提供＝OSEN）コン・ユ

（写真提供＝OSEN）パク・ソジュン

ソン・フンミンの謝罪文は公開直後から急速に拡散し、100万件を超える「いいね」を記録するなど大きな注目を集めている。

その一方で、チームを率いたホン・ミョンボ監督には厳しい批判が集中している。韓国代表の公式サポーターズクラブ「赤い悪魔（レッド・デビルズ）」は公式声明で、「サッカー界から去るべきだ」などと強く批判。また、イ・ジェミョン大統領も「無能な指揮官を選べば結果は明らかだ」と公の場で苦言を呈しており、監督への逆風は強まっている。

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