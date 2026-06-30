TWS、爽やか笑顔で日本へ出国！怪我公表したヨンジェは“松葉杖姿”で空港に登場 | RBB TODAY

TWSが、爽やかなビジュアルで日本へ出国した。

6月30日午前、TWSは日本でのスケジュールのため、金浦国際空港を通じて出国した。

【空港写真】TWS、日本へ出国！ヨンジェの姿も

この日、TWSはデニムやTシャツ、シャツなどを合わせたカジュアルな空港ファッションを披露。それぞれ異なるカラーやシルエットを取り入れ、メンバーごとの個性が際立つスタイリングで視線を集めた。

また、先日左太ももの負傷を発表したヨンジェは、松葉杖をついて空港に登場。両手がふさがっている状態でも、カメラに向かってハートポーズを作り、笑顔を見せた。

（写真提供＝OSEN）ヨンジェ、シンユ

（写真提供＝OSEN）ドフン、ギョンミン、ジフン

（写真提供＝OSEN）TWS

なお、TWSは7月1日の『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ）を皮切りに、4日の『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ）、18日の『音楽の日 2026』（TBS）に相次いで出演する予定だ。

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした

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