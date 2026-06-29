海外で使う車両にGPSをつけて尾行…“BTSの後輩”CORTIS、悪質投稿者と過激ファンに警告【全文】 | RBB TODAY

ボーイズグループCORTISが、悪質なデマや過激なファンの存在に悩まされている。

6月29日、BTSも所属する芸能事務所BIGHIT MUSICは、ファンコミュニティを通じて「当社はリアルタイムでの常時モニタリング、およびCOER（CORTISのファンネーム）の皆様の貴重な通報をもとに、定期的に刑事告訴を行っている。これに関する主な法的対応の状況をご案内する」と明かした。

【画像】「早く捕まえて」BTSを狙う日本人の違法行為

同日、所属事務所は「メンバーのほとんどが未成年であることを鑑みると、アーティストへの悪質な書き込みの作成および流布行為は、その違法性がさらに重大である」として、「これに伴い、当社は、捜査機関に事案の深刻性を強く訴え、合意や善処のない不寛容の原則で、徹底した捜査と厳罰を要請している」と伝えた。

また、「アーティストの出入国における航空券情報の販売および購入は、すべて個人情報保護法違反、情報通信網法違反などに該当する違法行為である」として、「当社は違法に流通する情報の根絶に向けて、捜査機関に積極的に協力し、継続的にモニタリングを行う予定だ」と説明した。

それだけでなく、「最近、アーティストのパリでのスケジュール期間中、複数のファンがアーティストの搭乗車両に小型GPSを設置したり、現地の車両と運転手を利用して、アーティストの非公開および個人スケジュールを含む移動経路を執拗に尾行したりするという、悪質かつ違法な行為を摘発し、警告した」と一例を挙げた。

あわせて、BIGHIT MUSICは「万が一、上記のような措置の過程で、ファンエチケット違反者が、現場の警護および運営スタッフに対して暴言や暴行などの危害を加えたり、当社の正当なアーティスト保護措置を歪曲して虚偽を流布したりする行為が発生した場合、当社は可能な法的措置を検討し、積極的に対応する計画だ」と警告した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

BIGHIT MUSICの公式コメントは、以下の通り。

◇

こんにちは。

BIGHIT MUSICです。

当社は、リアルタイムでの常時モニタリング、およびCOERの皆様の貴重な通報をもとに、定期的な刑事告訴を行っております。これに関する主な法的対応の状況をご案内いたします。

1. 悪質な書き込みおよびアーティストの権益侵害行為に対する告訴

主要なコミュニティ、ポータルサイト、複数のSNSアカウント、音源サイトなど、インターネット全般において、アーティストの権益を侵害する書き込みやコメントを確認いたしました。

アーティストへの誹謗中傷や侮辱、アーティストとアルバムおよび音源の成果などに関する明白な虚偽の流布、アーティストの写真を、悪意を持って加工し、人格を侵害して性的羞恥心を誘発する悪質な書き込み・コメントなどが、今回の告訴対象に含まれております。

メンバーのほとんどが未成年であることを鑑みると、アーティストへの悪質な書き込みの作成および流布行為は、その違法性がさらに重大です。これに伴い、当社は捜査機関に事案の深刻性を強く訴え、合意や善処のない不寛容の原則で、徹底した捜査と厳罰を要請しております。

さらに、CORTISのWeverseコミュニティにアーティストの権益を侵害する書き込みを投稿したアカウントについては、Weverseの協力を得て、利用制限措置を取りました。そのほかのさまざまなサイトで確認される悪質な書き込みに対しても、可能な範囲で迅速な通報と削除を要請しております。

2. 出入国航空券情報の違法流通アカウントに対する捜査の進行

先の『［告知］CORTIS 公演観覧文化の造成および空港内秩序に関するご案内』で予告いたしました通り、アーティストの出入国航空券情報をSNSおよびネット上で違法に販売している多数のヘビーアップローダーアカウントに関する証拠を集中的に収集し、去る5月に告訴状を提出した後、現在捜査が行われております。

アーティストの出入国航空券情報の販売および購入は、すべて個人情報保護法違反、情報通信網法違反などに該当する違法行為です。

当社は違法に流通する情報の根絶に向けて捜査機関に積極的に協力し、継続的にモニタリングを行う予定です。航空券情報を含むアーティストの個人情報を売買することのないよう、COERの皆様のご注意をお願い申し上げます。

3. 私生活（プライバシー）侵害およびファンエチケット違反行為への強力な対応

当社は、アーティストのプライバシーを侵害し、安全を脅かす行為に対しても、積極的に対応しております。最近、以下のようなプライバシー侵害およびファンエチケット違反行為を多数摘発し、警察への通報、口頭警告、撮影データの削除などの措置を取りました。

アーティストの宿舎の駐車場など、私的空間に無断で侵入または潜伏し、アーティストに不安感を与えた行為

アーティストが出演するイベントにスタッフや関係者として参加し、私的な目的で接近して会話を試みた行為

告知やメディアを通じて公式に知らされていない、アーティストの非公開スケジュールの場所に訪れたり、個人スケジュール中のアーティストを追い回し続けたりする行為

空港のラウンジおよび航空機内で、睡眠または休息中のアーティストを至近距離で無断撮影したり、継続的に付きまとったりした行為

特に、最近アーティストのパリでのスケジュール期間中、複数のファンがアーティストの搭乗車両に小型GPS（位置追跡器）を設置したり、現地の車両と運転手を利用して、アーティストの非公開および個人スケジュールを含む移動経路を執拗に尾行したりするという、悪質かつ違法な行為を摘発し、警告いたしました。

すでにファンエチケット違反によってファンイベントへの参加制限措置を受けている人物たちが、アーティストが宿泊している現地のホテル内を徘徊して、アーティストを待ち伏せしたり、座席エリアが異なるにも関わらず、機内でアーティストの座席付近に移動したりするなど、ファンエチケットを繰り返し守らない事例も発生しており、当社同人物らに対して制止および警告措置を取りました。

万が一、上記のような措置の過程で、ファンエチケット違反者が、現場の警護および運営スタッフに対して暴言や暴行などの危害を加えたり、当社の正当なアーティスト保護措置を歪曲して虚偽を流布したりする行為が発生した場合、当社は可能な法的措置を検討し、積極的に対応する計画です。

当社は、常にCORTISメンバーの安全とプライバシーの保護を最優先とし、上記のようなファンエチケット違反行為に対して、今後も厳格に対応してまいります。成熟したファン文化のために、COERの皆様のご協力をお願い申し上げます。

CORTISの権益を侵害する行為を発見された場合は、「HYBEアーティスト権益侵害通報サイト」への通報をお願いいたします。通報の際、URL、投稿者名、投稿内容、投稿日時などが明確に識別可能なPC画面全体のキャプチャ、またはPDF形式で提出していただけますと、法的手続きを進める上で、大きな助けとなります。

BIGHIT MUSICは、CORTISメンバーが今後予定されているツアーやさまざまな活動を安全かつ健康にこなせるよう、アーティストの権益保護に最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

■【写真】BTS・JIMIN、CORTISと笑顔SHOTを公開

■練習生にまで…もはや「推し活」では済まされない“サセン”の侵食と巧妙化

■「寝室も浴室も…歩き回っていた」ジェジュン、過激ファンによる恐怖体験