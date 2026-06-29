NewJeansへの悪質コメント投稿者2人に起訴猶予処分、ADORが法的対応の進捗を公表【全文】 | RBB TODAY

ADORが誹謗中傷への法的対応の進捗状況を明かした。

ADORは6月29日、Weverseで所属アーティストの権益保護に関する法的対応の進捗状況を発表した。

【写真】元NewJeansの湯浴みショット

そのなかでも特に、「昨年下半期に進めた別件の告訴に関連し、NAVERニュースのコメント投稿者1人と、韓国の大手コミュニティサイトFMKOREAのコメント投稿者1人に対して、教育プログラム受講を条件とする起訴猶予処分が下された」と説明している。

そのほか、所属アーティストを対象としたディープフェイク被害についても言及。「いかなる場合も示談や寛大な措置を行わず、会社として取り得るすべての法的措置を講じている。昨年、懲役3年の実刑判決を受けた被告人が控訴したが、最近の控訴審で棄却された」と明かした。

（写真提供＝OSEN）5人だった頃のNewJeans

ADORの発表全文は以下の通り。

◇

こんにちは、ADORです。

当社は今四半期も国内外のコミュニティやSNSなど多数のプラットフォームに掲載されるアーティスト関連の投稿を継続的にモニタリングしており、ファンの皆様からの通報をもとに、悪質な投稿者に対する法的対応を常時行っています。

昨年12月にお知らせした通り、当社はアーティストに対する悪質なコメントのレベルと拡散状況が深刻であると判断し、外部モニタリング人員を追加投入して、悪質な投稿を全方位的に収集し、削除要請および証拠資料の確保を進めました。これにより確認された被害事例を総合し、国内外の多数のコミュニティやSNSにおける悪質な投稿者に対する告訴状を捜査機関に提出しました。

昨年下半期に行われた別件告訴に関して、NAVERのニュースコメントおよびFMKOREAのコメント投稿者、それぞれ1名に対して教育受講条件付き起訴猶予処分がすでに下されており、残りの被告に対する捜査も進行中です。 当社は、捜査結果が事案の重大性に達していないと判断した場合、異議申し立てなどの不服手続きを積極的に進め、処罰の必要性を十分に説明するなど、最後まで強硬に対応しています。

さらに、アーティストを対象としたディープフェイク犯罪に関しては、いかなる場合でも合意や寛大な処置なしに、会社が取ることができるすべての法的対応を講じています。

捜査機関や裁判所でもディープフェイク犯罪の深刻さを認め、加害者に対して厳しい処罰を下しています。 これに関連して、昨年懲役3年の実刑が言い渡された被告人が最近控訴しましたが、高等裁判所は控訴をすべて却下しました。 その他、第一審が進行中の別の案件でも合意意思の確認要請がありましたが、当社はこれを拒否し、厳罰の意思を伝えました。

法的対応において、ファンの皆さんの関心と情報提供が大きな助けとなります。 アーティストの権益侵害に関しては、「HYBEアーティスト権益侵害通報サイト」を通じて積極的な通報をお願いいたします。

ファンの皆様の愛情と献身に常に感謝し、ADORはアーティストの権益保護のために継続的に努力してまいります。

ありがとうございます。

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