「永遠にサッカー界を去るべき」韓国代表サポーターズクラブ“赤い悪魔”が声明、指揮官を糾弾【北中米W杯】 | RBB TODAY

北中米W杯の結果を受け、韓国代表の公式サポーターズクラブが声明を発表した。

「赤い悪魔（レッドデビルズ）」は6月29日、SNSを更新。

【写真】W杯敗退、帰国時に生卵を投げつけられた韓国代表

韓国代表について、「ベスト32、いや、その先まで進んでほしいと願った切実な思い。私たちはその真心を捧げ、結局は愚か者になってしまった」「私たちが怒っている理由は、単にベスト32進出を逃したからではない。たとえ華やかでなくても、悔いのない戦いを見せてくれる選手たちに、大きな拍手を送りたかった」と述べた。

そして指揮官のホン・ミョンボ監督に対しては、「もはや韓国サッカー界に残るべきではない。深く反省し、国民の前で頭を下げ、サッカー界を永遠に去るべきだ」と痛烈に批判している。

（写真提供＝OSEN）ホン・ミョンボ監督

なお韓国代表は今大会、グループステージを1勝2敗の3位で終えた。他試合の結果次第では決勝トーナメント進出の可能性も残されていたが、最終的には各組3位の12チーム中9位となり敗退した。

そしてホン・ミョンボ監督は成績不振の責任を取る形で、29日の会見で辞任を発表。2014年ブラジルW杯に続き、監督として2度目のグループステージ敗退となった。

「赤い悪魔」の声明全文は以下の通り。

◇

真心で、真剣に、最後まで信じていました。“野次ではなく応援を送ってほしい”と選手たちの訴えを、

監督を信じてみようという私たちの本心。ベスト32、いや、それ以上まで行くことを願っていた切実な本心。期待よりも失望が満ちていた過程の中でも、光化門の街で、メキシコの現場で送った真心。私たちはその真心を捧げ、結局バカになってしまいました。

事故はすでに予見されていましたが、選手たちのために国民全員が再び心から応援しました。

私たちが怒っているのは、決勝トーナメントで一試合も戦えなかったからではありません。誰かにとっては最後のワールドカップかもしれませんし、誰かにとっては人生初のワールドカップの舞台かもしれません。華やかでなくても後悔のない試合を見せる選手たちに、私たち全員が素晴らしく拍手を送り、歓声を上げたいと思いました。

もし、自分の過去の失敗を洗い流すために私たちの真心を道具にしたのであれば、それは自分を手放したのではなく、自分を救うために韓国サッカーを窮地に追い込んだことになります。

最後の瞬間まで謝罪や許しを求めるどころか、意味不明な言い訳で韓国のサッカーファンを踏みにじった彼は、もはや韓国のサッカー人として残るべきではありません。骨身に染みるほど反省し、韓国国民全員の前でひざまずき、サッカー界から永遠に去らなければなりません。

韓国サッカー代表公式サポーターズクラブ「赤い悪魔」は、今日以降、あらゆる手段を動員して韓国サッカーを蝕む悪しき勢力が消えるまで闘い続けます。 その始まりを私たちと共に歩んでいただければ幸いです。

2026年、韓国サッカーが消えた日。

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