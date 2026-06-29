「『結婚して』と言うのはやめて」BTS・JUNG KOOK、ファンの執拗な“求婚”に疲弊？ | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのJUNG KOOKが、ファンからの絶え間ない「結婚して」というコメントに対し、愉快に断った。

2025年、ガールズグループaespaのウィンターとの“カップルタトゥー疑惑”など、熱愛説に包まれた後、初めての結婚関連の発言という点で関心を集めている。

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去る6月28日、JUNG KOOKはファンコミュニティプラットフォームWeverseのライブ配信を通じて、ファンとリアルタイムで交流した。スペイン・マドリード公演を終えた後の近況を伝えながら、ファンの質問に答えた。

この日、チャットには「結婚してほしい」というファンが殺到した。これに対し、JUNG KOOKは笑いながら、「結婚してほしいって言うのはもうやめて。まだ結婚するつもりはないよ。もう言わないで」と語った。

続けて、「僕じゃなくて、ユンギ（SUGA）兄さんに結婚してって言って。『ユンギ、メリー・ミー』って」と冗談を言い、ファンを笑わせた。

（写真＝SNS）JUNG KOOK

ファンから「ユンギさんは結婚するつもりがあるのか」と聞かれると、「ユンギ兄さんと結婚の話をしたことはない」と答え、愉快な雰囲気を続けた。

今回の発言は、2025年12月に浮上したウィンターとの熱愛説後、初めての結婚関連の言及であるという点でも、目を引く。

当時、ネットでは2人の腕に刻まれた子犬の模様のタトゥーが似ているとして、“カップルタトゥー疑惑”が生まれた。

ここに、お揃いのアイテムや公演会場での目撃談などが加わり、熱愛説が拡散したが、両者の所属事務所は、これに関する公式コメントを発表しなかった。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは、スペイン・マドリードを皮切りに、ヨーロッパツアーを続けている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

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