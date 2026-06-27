共用ソファーに土足の“マナー炎上”から3カ月…女優イ・ヨンウンが接写自撮り公開　43歳とは思えない童顔 | RBB TODAY

女優のイ・ヨンウンが突然の“超接写ショット”でファンを驚かせた。

イ・ヨンウンは6月24日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】イ・ヨンウンが炎上した1枚

「びっくりした」という短いコメントを添え、複数枚の自撮り写真を投稿した。

公開された写真には、やや上から撮影した自撮り写真が収められている。43歳とは思えない童顔ぶりが印象的だ。

イ・ヨンウンは今年3月、映画館で撮影した写真をSNSに投稿した際、共用スペースのソファーに靴を履いたまま足を乗せているように見える姿が物議を醸した。一部ネットユーザーから「公共マナーに欠ける」との指摘が相次ぎ、“マナー炎上”として話題になった経緯がある。

そんな騒動から約3カ月。今回の投稿では論争には触れず、自身の変わらぬ美貌を披露している。ファンからは「本当にびっくりするほどきれい」「目が大きすぎる」「アップでも欠点が見当たらない」といった反応が寄せられている。

（写真＝イ・ヨンウンInstagram）

なお、イ・ヨンウンは1998年にモデルとしてデビューし、ドラマ『銭の戦争』『憎くても可愛くても』『あなたが眠っている間に』などに出演。2014年には一般男性と結婚し、娘が一人いる。

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