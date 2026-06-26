若槻千夏、モーニング娘。'26・牧野真莉愛の卒業コンサートへ手作りうちわ持参で参戦！ | RBB TODAY

若槻千夏が25日、インスタグラムを更新。モーニング娘。'26・牧野真莉愛の卒業コンサートに、手作りのうちわ持参で参戦したことを明かした。

若槻は「牧野真莉愛🫶🏻🩷モーニング娘。卒業コンサートへ‼︎」と、卒業コンサートに行ったことを報告。自分で作った牧野のうちわを披露する動画をアップした。若槻が作ったといううちわは牧野の写真の周囲をラインストーンで埋め尽くされており、かなり手の込んだデコうちわとなっている。うちわの作成は大変だったようで「人生で初めてうちわ作ったのですが ストーンをストーンを1粒ずつボンドで貼って コンサートに間に合わないかと思いましたw」と語った。投稿の最後には「真莉愛 卒業おめでとう 最高なアイドル‼︎」と牧野を讃えている。

この投稿には1.5万いいね！がつき、モーニング娘の元メンバーである保田圭もいいね！している。

※若槻千夏がモーニング娘。'26・牧野真莉愛のデコうちわを披露する投稿