経営危機の影響か…『梨泰院クラス』放送の韓国テレビ局、バラエティ出演者のギャラ支払いが遅延 | RBB TODAY

最近、企業再生を申請した韓国のテレビ局JTBCのバラエティ番組の出演者への出演料の支払いが遅れていることが確認された。

6月25日、JTBC側は本サイト提携メディア『OSEN』の取材に対し、「再生手続きに伴い、一部で遅延の問題が発生していたが、裁判所の手続きに合わせて入金処理を行っている」と立場を明かした。

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これに先立ち、ある韓国メディアはJTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』『冷蔵庫をよろしく』、『離婚熟慮キャンプ』（原題）などの出演者たちの出演料が、予定された支給日を過ぎても入金されていないと報じていた。

報道によると、JTBCは出演者たちの所属事務所に出演料の支給を延期するという連絡を入れ、了承を求めたという。

JTBCのバラエティ番組に出演中である、ある芸能人の事務所関係者は「支給をしないということではなく、日程を延期するという説明を受けた」と明かしながらも、状況を注視していると付け加えた。

（写真＝JTBC）左から『離婚熟慮キャンプ』『冷蔵庫をよろしく』ポスター

なお、去る6月12日、JTBCは206億ウォン（約22億円）規模の流動化された借入金を満期償還できず、債務不履行（デフォルト）を宣言した。その後、中央ホールディングス、コンテンツリー中央、中央P＆I、メガボックス中央が再生手続きの開始を申請し、JTBCもやはり裁判所に企業再生を申請した。

JTBCのデフォルトの余波が番組の制作環境にも影響を及ぼしているのではないかという懸念が続くなか、実際に最近、JTBCの新ドラマ『恋愛の再発見』（原題）の制作スタッフは、出演俳優やスタッフに撮影の中断を通知した。

（写真＝JTBC）

また、JTBCが人気バラエティ『冷蔵庫をよろしく』と新バラエティ『恋愛戦争』（原題）を除くすべてのバラエティ番組の撮影を中断するという報道が出たが、JTBCは「バラエティの収録が全面的に中断されたという報道は事実無根だ。すべてのバラエティが予定された日程に従って通常通り収録を行う予定だ」と発表した。

なお、JTBCは日本でも大ヒットしたドラマ『梨泰院クラス』を放送したテレビ局としても知られている。

（記事提供＝OSEN）

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