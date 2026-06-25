“BTS胎教”も話題！13人きょうだいの韓国女優、生後間もない息子との写真を公開「私に似ている」 | RBB TODAY

女優ナム・ボラが、そっくりな生後9日の息子を公開した。

去る6月24日、ナム・ボラは自身のSNSに「誰に似ているのかとよく聞かれる」として、「赤ちゃんを見る人ごとに、鼻のせいで父親に似ていると言うかと思えば、目や顎が私とそっくりなので、一体誰に似ているのか分からないとおっしゃる」という文章とともに、息子の写真を投稿した。

【写真】ナム・ボラ、息子との2SHOT

続けて、「今日、その答えを見つけた」として、「コンアル（息子の胎名）は私に似ている。自分の幼い頃の写真を見たら、鼻がそっくりだった！」と、自ら答えを見つけ出した。

彼女は、息子を抱いて撮影した写真だけでなく、すやすやと眠る姿や、愛らしい足の指をクローズアップで写した写真まで、息子への愛情がたっぷりと感じられる場面を公開した。

（写真＝ナム・ボラInstagram）3枚目：ナム・ボラの幼少期の写真

なお、“13人きょうだいの長女”として知られるナム・ボラは2025年5月に同い年の実業家と結婚し、6月15日に息子を出産した。バラエティ番組に出演した際には、ボーイズグループBTSのVの写真を見ながら胎教を行っていると語り、話題になった。

◇ナム・ボラ プロフィール 1989年11月27日生まれ。韓国・ソウル出身。13人きょうだいの長女で、高校1年生だった2005年に出演した、MBCバラエティ番組『日曜日 日曜日の夜に』のコーナー「天使たちの合唱」を通じて芸能界デビュー。翌2006年より女優としての活動を始め、『太陽を抱く月』『サメ～愛の黙示録』『私の心キラキラ』『今日のウェブトゥーン』『ヒョシムの独立奮闘記～Live Your Own Life』などのドラマ、『サニー 永遠の仲間たち』『凍える牙』などの映画に出演。2025年5月、同い年の一般男性と2年の交際を経て結婚し、2026年6月に第1子を出産。

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