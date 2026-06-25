Stray Kids、新曲『RUN IT』でグローバルチャート席巻！壮大な世界観のMVにも反響続々 | RBB TODAY

Stray Kidsが、グローバルチャートを席巻している。

Stray Kidsは、6月24日に新曲『RUN IT』をリリースした。

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『RUN IT』は、グループ内のプロデュースユニット「3RACHA」（バンチャン、チャンビン、ハン）が制作に参加した楽曲だ。

『RUN IT』はリリース直後、ワールドワイドおよびヨーロッパiTunesソングチャートで1位を獲得。25日午前時点でアメリカ、イギリス、フランス、ブラジルなど世界41の国と地域のiTunesトップソングチャートで首位に立ち、圧倒的なグローバル人気を数字で証明した。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

『RUN IT』は、Stray Kidsが世界の頂点に上り詰めるまでの、止まることのない歩みを描いている。壮大なブラスサウンドとマーチングドラムが調和し、力強いエネルギーを届けるとともに、グループの新たなアンセムとして存在感を放っている。

壮大な世界観とストーリー性が際立つMVも、世界34の国と地域でYouTubeの「ミュージックビデオトレンド」と「ワールドワイドトレンド」1位を記録した。これを受け、JYPエンターテインメントはメンバーたちのカリスマあふれるビハインドカットをサプライズ公開し、ファンの熱い反応に応えた。

Stray Kidsは、7月25日・26日・29日、8月1日・2日にソウル・KSPO DOMEでワールドツアー「Stray Kids World Tour 'RUN IT'」の幕を開ける。

さらに、Stray Kidsは海外男性アーティストとして初めて東京・国立競技場（MUFGスタジアム）で単独公演を行うという大記録を打ち立てる。その後、名古屋、大阪、福岡、香港、台北、バンコク、シンガポールなど世界各地を巡る予定だ。

また、8月7日には新曲『RUN IT』が収録される新ミニアルバム『THIS & THAT』を電撃リリースする。米「Billboard 200」で8作連続1位という大記録を樹立した前作『DO IT』以来、約9カ月ぶりにリリースされる2026年初の新作であるだけに、今夏の音楽シーンを席巻する彼らの活躍に、世界中の注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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