事務所移籍説が浮上したTWICE・ジョンヨン、実姉コン・スンヨンと初の“姉妹撮影”！輝く美貌に釘付け | RBB TODAY

TWICEのジョンヨンが、実姉で女優のコン・スンヨンと初の“姉妹撮影”に臨んだ。

ファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』7月号を通じて、コン・スンヨンとジョンヨン姉妹が共演した撮影カットが公開された。

【写真】ジョンヨン&コン・スンヨン、初の“姉妹撮影”

本企画は、デビュー以来初の姉妹撮影という点で、より特別な意味を持つ。

「Double Face」をテーマに掲げた今回の撮影は、似ているようで異なり、異なるようで似ている姉妹の魅力を繊細に捉えた。最も近い距離で互いの時間を共有しながら成長してきた家族であるだけに、2人の間に流れる自然な絆と温もりが写真全体に溶け込んでいる。

特に白いベッドを背景に行われた撮影は、姉妹だからこそ見せられるリラックスした親密な雰囲気を一層際立たせた。撮影現場でも2人は自然な空気感と息の合った掛け合いを見せ、終始和やかな雰囲気を作り出していたという。

（写真＝『Harper’s BAZAAR Korea』）コン・スンヨン、ジョンヨン

（写真＝『Harper’s BAZAAR Korea』）コン・スンヨン、ジョンヨン

（写真＝『Harper’s BAZAAR Korea』）コン・スンヨン、ジョンヨン

なお、ジョンヨンは最近、コン・スンヨンや俳優ビョン・ウソクが所属するVAROエンターテインメントと面談を行ったと報じられ、注目を集めた。

これについてVAROエンターテインメント側は「ジョンヨンと面談を行ったのは事実」としながらも、「まだ専属契約に関して確定した事項はない」と慎重な立場を明かした。

現在、ジョンヨンはJYPエンターテインメントとの再契約時期を迎えており、関係者はOSENに「ジョンヨンとは再契約の協議期間として、引き続き話し合いを続けている」と明らかにした。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

◇コン・スンヨン プロフィール

1993年2月27日生まれ。本名ユ・スンヨン。2005年にSMエンターテインメントの第9回青少年ベスト選抜大会で優勝し、同事務所の練習生となった。2012年にドラマ『I LOVE イ・テリ』に出演して女優デビュー。その後、SMエンターテインメントを退社し、BHエンターテインメントに移籍。2020年にBHのマネジメント実務陣が設立した新事務所VAROエンターテインメントに所属することを発表した。代表作はドラマ『君はロボット』『コッパダン～恋する仲人～』など。実妹はTWICEのジョンヨンで、韓国芸能界屈指の美人姉妹としてたびたび話題に上る。

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