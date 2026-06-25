元ENHYPEN・ヒスン改めEVAN、デビュー曲『Ride or Die』MVが約44時間で1000万回再生突破！ | RBB TODAY

元ENHYPENのヒスンことEVANが、デビューと同時に世界の音楽市場で存在感を見せつけた。

大型ソロアーティストの誕生を告げている。

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6月25日、所属事務所BELIFT LABによると、EVANのデビューシングル『RIDE OR DIE』のタイトル曲『Ride or Die』のミュージックビデオは、公開から約44時間後となる24日14時17分頃、YouTube再生回数1000万回を突破した。

今回のミュージックビデオは、揺るぎない信頼をもとに互いのそばを離れないEVANと車の独特な絆を、感覚的な映像美で描き出した。傷つき、壊れても最後までともに進んでいく2つの存在のストーリーが、没入感を高めたとの評価だ。

特に、大勢の観衆の前で自信に満ちた姿で歌い、降りしきる雨の中で車の上に乗ってダイナミックなパフォーマンスを繰り広げるEVANの強烈なエネルギーが、楽曲のサウンドと完璧な調和を成している。

（写真提供＝BELIFIT LAB）EVAN

また、『Ride or Die』のミュージックビデオは、YouTubeデイリー人気ミュージックビデオ・グローバルチャート（6月22日付）で9位にランクインした。国別ではシンガポール1位をはじめ、イギリス6位、カナダ8位、アメリカ10位、ドイツ10位など、ポップの本場を含む世界主要地域のデイリーチャート上位を席巻し、EVANに向けられたグローバルファンの関心を証明した。

デビュー曲『Ride or Die』はオルタナティブロックジャンルの楽曲で、相手に愛を求める切ない思いと、抑えきれないほど大きくなっていく感情をドラマチックに盛り込んだ。EVANの唯一無二の歌声が際立つ同曲は、リリース当日に韓国の主要音源サイトであるBugsリアルタイムチャート1位、Melon「HOT 100」（リリース30日以内基準）5位など、新人としては異例の好成績を収め、音源パワーまで証明した。

（写真提供＝BELIFIT LAB）EVAN

なお、EVANは本日（25日）のMnet『M COUNTDOWN』のステージを皮切りに、本格的な放送活動に突入する。続く明日（26日）には、ソウル・汝矣島漢江公園の水光ステージで、バスキング公演「The Fillin’ Live with EVAN」を開催する。

◇EVAN（ヒスン） プロフィール

2001年10月15日生まれ。本名イ・ヒスン。高校生のときにBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTOMORROW X TOGETHERのデビュー候補生に選ばれたことも。オーディション番組『I-LAND』を通じて、2020年11月、ENHYPENのメンバーとしてデビューした。2026年3月10日にグループから脱退。同年6月、『RIDE OR DIE』でソロデビューを果たした。

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